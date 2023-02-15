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الأربعاء، 15-02-2023 01:23 م

منظمة الصحة العالمية تعلق المزيد من التحقيقات حول أصل 'كوفيد-19'

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، نقلا عن الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أن المنظمة أوقفت إجراء مزيد من التحقيقات في أصل فيروس كورونا بسبب مشكلات في جمع البيانات.

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جاء ذلك فيما ذكرته الخبيرة للصحيفة، حيث تابعت أن المنظمة خططت لتنفيذ العمل على مراحل، إلا أن "هذه الخطة تغيرت"، حيث "أعاقت الأحداث السياسية في جميع أنحاء العالم التقدم في فهم أصل (كوفيد-19)"، فيما أشارت إلى أنه من غير المتوقع إجراء "مرحلة ثانية" من هذه التحقيقات.

 

من جانبه، كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد صرح، يوليو 2021، بأن المنظمة تستعد للمرحلة الثانية من دراسة أصل فيروس كورونا المستجد، وتتوقع الشفافية من جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا على أن المرحلة الأولى واجهت بعض المشكلات، أحدها "صعوبة الوصول إلى البيانات، لا سيما البيانات المتعلقة ببداية الوباء".

 

كما ورد يوم أمس الثلاثاء، أن تحقيقا في أصول "كوفيد-19" قد بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، الذي طلب معلومات من الإدارة الأمريكية، حيث يتم التحقق، على وجه الخصوص، من الرواية المتعلقة بتسريب فيروس من مختبر صيني.

روسيا اليوم

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