توقع ارتفاع الطلب على العملات التركية والسورية والمصرية قبل عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- توقع رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، عبد السلام السعودي، ارتفاع الطلب على الليرة التركية والسورية والجنيه المصري في الأردن قبيل عيد الأضحى، نظرا لاستمرار احتفاظ تركيا ومصر بموقعهم المتقدم في الوجهات السياحية المفضلة للأردنيين.

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وقال السعودي إن الطلب على الدينار الأردني ضمن معدلاته الطبيعية ولم يشهد أي ارتفاع ملحوظ، مرجحا أن يشهد الدينار ارتفاعاً في سوق الصرافة المحلي، تزامنا مع اقتراب العيد وصرف الرواتب.