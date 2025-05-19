توقع ارتفاع الطلب على العملات التركية والسورية والمصرية قبل عيد الأضحى

وقال السعودي إن الطلب على الدينار الأردني ضمن معدلاته الطبيعية ولم يشهد أي ارتفاع ملحوظ، مرجحا أن يشهد الدينار ارتفاعاً في سوق الصرافة المحلي، تزامنا مع اقتراب العيد وصرف الرواتب.
وأضاف السعودي، أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج لذويهم وارتفاع عدد السياح، عوامل تسهم في زيادة الطلب على الدينار الأردني.
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