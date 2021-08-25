الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

محافظ إربد: جولات ميدانية لتطبيق أوامر الدفاع

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

ولي العهد: الطالبة مايا الجدعان مثال يحتذى به

الملك: نجري إصلاحات بعيداً عن الضغوطات

الهناندة : توفير 20 % من الخدمات التي يستفيد منها 80% من المجتمع

السعودية: منح نحو 100 مواطن وسام الملك عبدالعزيز

الملك يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح

حوارية في معان عن مشاركة المرأة في الحياة العامة

الوطني لحقوق الإنسان يزور مركز إصلاح وتأهيل سواقة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم

الأربعاء، 25-08-2021 03:55 م

وزارة مصرية تعلن عن شروط للسماح لموظفيها بالعمل

مصر


الوكيل الإخباري - أعلن وزير التنمية المصري محمود شعراوي، أنه لن يتم السماح لأي موظف بدخول الوزارة دون الحصول على التطعيم الخاص بكورونا، ووجود الشهادة الخاصة بذلك.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن الأوامر ستطبق بعد انتهاء أعمال تطعيم كل العاملين داخل ديوان الوزارة، مؤكدا أن العاملين بالوزارة يتم تطعيمهم حاليا للوقاية من فيروس كورونا، بواسطة لجان من الصحة، وبعد الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بمقر الوزارة غير مسموح بدخول موظف غير حاصل على اللقاح.


وأشار إلى أنه يتم التواصل مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم كل العاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة خارج مبنى الوزارة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا انتظام تلقي موظفي الوزارة للقاح، بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطار خطة الحكومة للانتهاء من تطعيم كل العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للحد من مخاطر الإصابة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
روسيا

روسيا تسجل أكثر من 800 وفاة و19.5 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

d428af6e-b338-471c-b359-a2ba22360eb8

8 وفيات و1676 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

SARSCoV2-Infection-1220618818-696x464

أطباء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج رئات المتعافين من كورونا

origincovid

تقرير جديد للمخابرات الأمريكية حول لغز منشأ كورونا

6125eebd4c59b762803d2b99

الصحة الفلسطينية: ارتفاع إصابات كورونا بوتيرة سريعة

6125e9f54236044e3c5bddd5

إندونيسيا تعتمد استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا

أخبار متعلقة
20210405_1617626913-872

كيف تؤثر درجة الحرارة في الأجسام المضادة بعد التطعيم؟

ايطاليا٢

إيطاليا.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا

610a3a904236046b9442eefa

العراق: الإصابات بكورونا ترتفع وقد نفقد السيطرة في أي لحظة

85915Image1-775x445_d

ملقح وغير ملقح.. صور أشعة تكشف أثر كورونا على الرئتين!.. شاهد

6108baa94c59b74b97062111

أوروبا تعلن تحصين 60% من سكان الاتحاد الأوروبي

7202128225241888427169

كندا: كيبيك تخفف من القيود المفروضة بسبب كورونا