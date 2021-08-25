وزارة مصرية تعلن عن شروط للسماح لموظفيها بالعمل

الوكيل الإخباري - أعلن وزير التنمية المصري محمود شعراوي، أنه لن يتم السماح لأي موظف بدخول الوزارة دون الحصول على التطعيم الخاص بكورونا، ووجود الشهادة الخاصة بذلك.

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وأشار إلى أن الأوامر ستطبق بعد انتهاء أعمال تطعيم كل العاملين داخل ديوان الوزارة، مؤكدا أن العاملين بالوزارة يتم تطعيمهم حاليا للوقاية من فيروس كورونا، بواسطة لجان من الصحة، وبعد الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بمقر الوزارة غير مسموح بدخول موظف غير حاصل على اللقاح.



وأشار إلى أنه يتم التواصل مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم كل العاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة خارج مبنى الوزارة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا انتظام تلقي موظفي الوزارة للقاح، بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطار خطة الحكومة للانتهاء من تطعيم كل العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للحد من مخاطر الإصابة.

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