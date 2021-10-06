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الأربعاء، 06-10-2021 03:32 م

18 وفاة و1091 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 وفاة، و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1718 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 10 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و2 في ضواحي القدس، و3 في نابلس، وحالة في جنين، و2 في أريحا والأغوار.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 9، طوباس 11، ضواحي القدس 14، سلفيت 10، أريحا والأغوار 17، الخليل 42، نابلس 36، بيت لحم 16، جنين 22، رام الله والبيرة 36، طولكرم 8، قطاع غزة 870".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 37، طوباس 11، ضواحي القدس 7، سلفيت 33، أريحا والأغوار 10، الخليل 41، نابلس 180، بيت لحم 18، جنين 68، رام الله والبيرة 48، طولكرم 65، قطاع غزة 1200".


ولفتت إلى وجود 80 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185 مريضا، بينهم 19 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وبينت أن 1,156,653 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس، منهم 863,669 في الضفة الغربية، و292,984 بقطاع غزة، بينما تلقى 2427 مواطنا الجرعة الثالثة من اللقاح وجميعهم في الضفة الغربية.

 

المصدر : وفا 

 

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