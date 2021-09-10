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الجمعة، 10-09-2021 09:30 م

جنوب إفريقيا تختبر لقاحا صينيا مضادا لكورونا على أطفال

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الوكيل الإخباري - بدأت جنوب إفريقيا تطعيم الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و17 عاما، كجزء من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح "سينوفاك بيوتك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.

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ومن المقرر أن يدرج في الدراسة العالمية 2000 مشارك في جنوب إفريقيا، و12 ألفا آخرين في كينيا والفلبين وتشيلي وماليزيا.


وقالت شركة "سينوفاك" في بيان، اليوم الجمعة، إن أول أطفال في جنوب إفريقيا تلقوا اللقاح في جامعة سيفاكو ماكغاتو للعلوم الصحية بالعاصمة بريتوريا لبدء التجارب، ويحصل آخرون على التطعيم في 6 مواقع مختلفة بجميع أنحاء البلاد.
كما جاء في البيان أن "الهدف الأساسي من الدراسة هو تقييم فاعلية جرعتين من لقاح سينوفاك في مواجهة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المصحوبة بأعراض لدى الأطفال والمراهقين".


وأضافت "الفاعلية ستقيم أيضا على الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات، والإصابات البالغة".


وتمثل جنوب إفريقيا أكثر من 35 بالمائة من الإصابات بكوفيد-19 في قارة إفريقيا، حيث سجلت 2.8 مليون إصابة مؤكدة، منها 84.327 حالة وفاة. وشهدت البلاد مؤخرا طفرة في الإصابات بالمتحور "دلتا".


وسجلت جنوب إفريقيا 6270 إصابة جديدة و175 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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