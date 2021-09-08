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الأربعاء، 08-09-2021 08:15 ص

أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا والإصابات تتجاوز 15 ألف حالة في المكسيك

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء عن تسجيلها 15784 إصابة و1071 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و449 ألفا و295 حالة، وعدد الوفيات 264 ألفا و541 حالة.

 

وتلامس الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في المكسيك الـ 3.5 مليون حالة بعد أن تجاوزت عتبة الـ3 ملايين في 11 أغسطس الماضي.


وترجح السلطات المكسيكية أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات قد يكون أعلى بكثير مما تم تسجيله رسميا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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