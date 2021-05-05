الأربعاء 05-05-2021
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الأربعاء، 05-05-2021 02:36 م

815 إصابة

21 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 21 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1979 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة: "طولكرم 4، الخليل 3، نابلس 4، جنين 1، بيت لحم 2، قلقيلية 1"، وتم تسجيل 6 وفيات في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 29، الخليل 35، نابلس 51، جنين 26، طوباس 3، بيت لحم 10، قلقيلية 4، ضواحي القدس 3، سلفيت 3، رام الله والبيرة 38، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 612.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 23، الخليل 87، نابلس 317، جنين 115، طوباس 16، بيت لحم 6، قلقيلية 11، ضواحي القدس 2، سلفيت 7، رام الله والبيرة 48، أريحا والأغوار 17"، قطاع غزة 1330.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت  إلى وجود 136 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  332 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 261,322، بينهم 192,201 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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