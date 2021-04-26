الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرار مرتقب بعودة صلاة التراويح في مساجد الاردن

الحجر على الأردنيين القادمين من الهند مؤسسيا 14 يوما

وزير الاعلام يكشف عن اجراءات جديدة حال تحسن الوضع الوبائي

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

إغلاق 4 منشآت في عمان

وزير الصحة يوضح حول زيادة الحوافز المالية للكوادر الطبية

مطالبة بالغاء حظر الجمعة وبدء الحظر الجزئي منتصف الليل

رئيس الوزراء المصري يتلقى لقاح كورونا

17 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

شكوى من نقص المياه عن جبل المريخ بعمان

الإثنين، 26-04-2021 02:16 م

1080 إصابة

17 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

تع
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 17 وفاة، و1080 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2058 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (6)، طولكرم  (2)، قطاع غزة (9).


وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (55)، قلقيلية (21)، جنين (89)، نابلس (135)، طوباس (16)، الخليل (85)، ضواحي القدس (7)، رام الله والبيرة (62)، بيت لحم (13)، سلفيت (3)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (591)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4572 فحصا.


وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (124)، قلقيلية (19)، جنين (54)، نابلس (287)، طوباس (24)، الخليل (10)، ضواحي القدس (75)، رام الله والبيرة (28)، بيت لحم (28)، سلفيت (5)، أريحا والأغوار (4)، قطاع غزة (1350).


وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%،  ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت وزير الصحة إلى وجود 137 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 397 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أكدت أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 249.746، بينهم 157.701 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
covid-19-vaccine

لقاح كورونا لا يُبطل الصيام.. الصحة العالمية تطمئن

111197Image1-1180x677_d

تركيا: الاتفاق مع روسيا للبدء بإنتاج لقاح سبوتنيك V

608670b14c59b777905c2cb2

عقار إنفلونزا يظهر احتمال مكافحته لكورونا الخفيف في غضون أيام

1e391bd4dd07c47b857926e875e31e4a

9 وفيات و 591 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

000_8XU89A

إيران: حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح منتج محليا

5905

إيطاليا تخفف من تدابير الإغلاق وتفتح بعض الأماكن جزئيا

أخبار متعلقة
منت

34 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

صحة

28 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

منت

26 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

كم

22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نت

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نت

16 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين