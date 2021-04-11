22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 22 وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1672 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية: أريحا والأغوار 1، الخليل 2، جنين 3، رام الله والبيرة 2، طوباس 2، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 3، إضافة لتسجيل 6 وفيات في قطاع غزة.



وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 84، طوباس 36، نابلس 188، جنين 153، قلقيلية 29، سلفيت 16، بيت لحم 32، الخليل 83، رام الله والبيرة 116، ضواحي القدس 11، أريحا والأغوار 8، وقطاع غزة 1479.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 134، طوباس 25، نابلس 75، جنين 142، قلقيلية 87، سلفيت 29، بيت لحم 32، الخليل 277، رام الله والبيرة 131، ضواحي القدس 14، أريحا والأغوار 14، وقطاع غزة 712.



ولفتت إلى وجود 185 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 50 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة الغربية 557 مريضا.



وبينت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت الوزيرة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 140932، بينهم 13167 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا