222 وفاة بكورونا في تركيا و243 بأوكرانيا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت تركيا، اليوم السبت، تسجيل 222 وفاة، و29136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الصحة التركية، أن إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا ارتفع إلى 16199 وفاة، و1809809 إصابات، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1581565.وفي أوكرانيا سجلت 243 وفاة و12811 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 14998 وفاة، و885039 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 494001 حالة.وفي السياق، أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف أن أي شخص في البلاد يعاني من أعراض الأنفلونزا سيتم إخضاعه لفحص (كوفيد-19)، وفق وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء.