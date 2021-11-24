3 وفيات و106 إصابات بفيروس كورونا في غزة

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 3 وفيات و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقالت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا، إن الاجمالي التراكمي للإصابات بلغ 186686، بينهم 1638 حالة نشطة و183570 حالة تعافي، وإجمالي الوفيات 1638 وفاة.

واضافت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 50 حالة وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

بترا