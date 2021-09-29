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الأربعاء، 29-09-2021 07:10 ص

39 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا في مصر

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الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة المصرية 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة يوم الثلاثاء، ارتفاعا من 702 إصابة و37 وفاة الاثنين.

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وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء بلغ 303045 منهم 255658 حالة تم شفاؤها، و17263 وفاة.


وتتيح مصر في الوقت الراهن التطعيم بلقاحات كوفيد-19 بشكل فوري في مراكز الشباب بأنحاء البلاد دون تسجيل مسبق عبر الإنترنت.


وتهدف هذه الخطوة للتشجيع على التطعيم وتخفيف الضغط على المستشفيات والوحدات الصحية وسط الموجة الرابعة للجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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