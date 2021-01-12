الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

في طريقه الى الاردن .. منخفض يتسبب بغرق مدينة تركية - صور

تعليق دوام مديرية العاملين في المنازل غدا

كندا تعلن الطوارئ وتدعو لالتزام المنازل بسبب كورونا

الصحة تشدد على ضرورة احترام خصوصية المواطنين عند أخذهم اللقاح

لجنة الأوبئة: نسبة إصابة طلبة الصفوف الثلاثة الأولى بكورونا في المنزل أعلى من المدارس

تونس تقر الحظر الشامل وتعلق دوام المدارس

الامن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على شخص في اربد

الإمارات: 6 وفيات و3243 إصابة جديدة بكورونا

اعلان صادر عن وزارة العمل

وزير الاوقاف يشكل لجنة للوقوف على حيثيات الاعتداء على مقبرة الرصيفة

الثلاثاء، 12-01-2021 09:55 م

616 وفاة بكورونا في إيطاليا و184 بأوكرانيا

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 616 وفاة، و14242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
اضافة اعلان

وبحسب ما نقلت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء عن وزارة الصحة، فإن الحصيلة الإجمالية لضحايا الوباء ارتفعت الى 79819 وفاة و2303263 اصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 575979.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 184 وفاة و 5116 اصابة جديدة بكورونا، ليصل اجمالي الوفيات الى 20019 وإجمالي الإصابات 1124430.

ونقلت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 292043، في حين وصل اجمالي المتعافين 812368 شخصا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202110235335264382166

كندا تعلن الطوارئ وتدعو لالتزام المنازل بسبب كورونا

920202618220313007749

تونس تقر الحظر الشامل وتعلق دوام المدارس

كورونا

إيران: 98 وفاة جديدة بكورونا

كورونا-لبنان-846x485

تركيا: 171 وفاة و9908 إصابات جديدة بكورونا

كورونا-أمريكا-3

17 وفاة بكورونا في المغرب و 4 بالجزائر

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

الإمارات: 6 وفيات و3243 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

كندا: 80 وفاة و 5207 إصابات بكورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو

كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

448 وفاة بكورونا في ايطاليا و68 بأوكرانيا

فيروس-كورونا-1

إسبانيا.. تشخيص 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

كورونا-أمريكا-3

553 وفاة بكورونا في ايطاليا و275 بأوكرانيا

كورونا-الصين-

ايطاليا: 484 وفاة و17938 إصابة جديدة بكورونا

1586882945099154900

الصحة السعودية تُسجّل 125 إصابة جديدة بكورونا