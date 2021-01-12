616 وفاة بكورونا في إيطاليا و184 بأوكرانيا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 616 وفاة، و14242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وبحسب ما نقلت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء عن وزارة الصحة، فإن الحصيلة الإجمالية لضحايا الوباء ارتفعت الى 79819 وفاة و2303263 اصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 575979.وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 184 وفاة و 5116 اصابة جديدة بكورونا، ليصل اجمالي الوفيات الى 20019 وإجمالي الإصابات 1124430.ونقلت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 292043، في حين وصل اجمالي المتعافين 812368 شخصا.