الثلاثاء 28-12-2021
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الثلاثاء، 28-12-2021 03:40 م

7 وفيات و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 7 وفيات و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا و286 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن 3 وفيات سجلت في قطاع غزة، ووفاة في بيت لحم، ووفاة في جنين، ووفاة في طوباس، وأخرى في رام الله.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 42، طوباس 11، جنين 23، الخليل 39، سلفيت 6، رام الله والبيرة 34، طولكرم 8، نابلس 21، ضواحي القدس 4، قلقيلية 1، أريحا 4، قطاع غزة 103".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 68، طوباس 19، جنين 28، الخليل 46، سلفيت 2، رام الله والبيرة 28، طولكرم 2، نابلس 7، ضواحي القدس 4، أريحا 2، قطاع غزة 80".


ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفا

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