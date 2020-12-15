8 وفيات و709 اصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ثماني وفيات و709 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الساعات الــ 24 الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة انه تم اجراء 1911 فحصا مخبريا، لافتة إلى تعافي 695 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 29211 اصابة من بينها 8723 حالة نشطة و20278 حالة تعاف و210 وفيات.



واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 356 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة.





