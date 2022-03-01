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الثلاثاء، 01-03-2022 01:46 م

97333 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية الروسية 97333 إصابة و786 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 106920 إصابة و733 حالة وفاة في اليوم السابق.

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وبلغ عدد الحالات الجديدة التي تطلبت تلقي العلاج بالمستشفى 12753 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.


وتم في جميع أنحاء روسيا تسجيل أقل من 100000 إصابة يومية بالفيروس لأول مرة منذ 28 يناير الماضي.


وتماثل 172813 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 116742 مريضا في اليوم السابق.


بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى 16 مليونا و495369 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 352446 حالة وفاة و13 مليونا و748 465 حالة شفاء.

 

روسيا اليوم

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