الأربعاء 09-02-2022
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الأربعاء، 09-02-2022 01:50 م

فلسطين.. 19 وفاة و6091 إصابة جديدة بـكورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 19 وفاة، و6091 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و8194 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات سجلت في المحافظات وفق التالي: قطاع غزة (4)، الخليل (6)، بيت لحم (3)، جنين (3)، قلقيلية (1)، نابلس (3).


وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 214، طوباس 78، قلقيلية 95، الخليل 508، بيت لحم 125، ضواحي القدس 56، جنين 190، نابلس 281، سلفيت 55، أريحا والأغوار 45، قطاع غزة 2647، مدينة القدس 1450، بعد إجراء 14272 فحصا.


وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت كما التالي: طولكرم 337، طوباس 34، قلقيلية 178، الخليل 771، بيت لحم 349، ضواحي القدس 323، جنين 391، نابلس 1865، سلفيت 209، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 700، مدينة القدس 1800.


ولفتت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.


وأكدت وجود 116 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 320 مصابا، بينهم 34 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وبلغت جرعات التطعيم المضادة للفيروس، والتي أعطيت للمواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية 3734 جرعة، و4169 في قطاع غزة.

 

وفا

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