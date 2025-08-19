بأيهما نبدأ.. البلسم أم قناع الشعر؟

الوكيل الإخباري- تُعد أقنعة الشعر من أهم خطوات العناية التي تمنح الشعر الترطيب والتغذية، لكنها قد تفقد فعاليتها إذا استُخدمت بطريقة خاطئة، خصوصًا من حيث ترتيب الاستخدام.

✅ الترتيب الصحيح لاستخدام منتجات العناية بالشعر:

الشامبو: لفتح مسام الشعر وتنظيفه.

القناع: يُطبق مباشرة بعد الشامبو لتغلغل المغذيات.

البلسم: يُستخدم بعد القناع لغلق المسام والحفاظ على الفوائد.

استخدام البلسم قبل القناع يقلل من فعاليته، لأنه يُغلق المسام ويمنع المكونات المغذية من التغلغل في الشعر.



✅ الوتيرة المثالية لتطبيق القناع:

الشعر العادي أو الجاف: مرة أسبوعيًا.

الشعر الرقيق أو الناعم: مرة كل أسبوعين.

الشعر المتضرر أو المصبوغ: مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب الحاجة.

الشعر الخشن أو شديد الجفاف: قد يُفضل استخدام بلسم يُترك على الشعر بدلًا من القناع.



✅ طريقة التطبيق:

اختيار القناع المناسب حسب نوع الشعر وكثافته.

تطبيقه على شعر رطب بعد شطفه وتجفيفه بلطف بالمنشفة.

الكمية المناسبة: من 2 إلى 4 حبات بندق – يجب ألا يترك طبقة بيضاء كثيفة.

الابتعاد عن فروة الرأس: يُطبق فقط على الأطوال والأطراف.

استخدام مشط طبيعي لتوزيعه وتدليك الخصلات للمساعدة في الامتصاص.

المدة المثالية: 15 إلى 30 دقيقة، ثم يُشطف جيدًا.



📝 نصيحة ختامية:

ابتعدي عن الأقنعة السريعة التي تحتوي على السيليكون، لأنها قد تثقل الشعر. وللشعر الرقيق، يمكن شطفه بماء مضاف إليه القليل من الشامبو بعد القناع لتجنّب تراكم المنتج.