الثلاثاء 2025-08-19 03:50 م
 

بأيهما نبدأ.. البلسم أم قناع الشعر؟

تع
تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري-   تُعد أقنعة الشعر من أهم خطوات العناية التي تمنح الشعر الترطيب والتغذية، لكنها قد تفقد فعاليتها إذا استُخدمت بطريقة خاطئة، خصوصًا من حيث ترتيب الاستخدام.

اضافة اعلان


✅ الترتيب الصحيح لاستخدام منتجات العناية بالشعر:
الشامبو: لفتح مسام الشعر وتنظيفه.
القناع: يُطبق مباشرة بعد الشامبو لتغلغل المغذيات.
البلسم: يُستخدم بعد القناع لغلق المسام والحفاظ على الفوائد.
استخدام البلسم قبل القناع يقلل من فعاليته، لأنه يُغلق المسام ويمنع المكونات المغذية من التغلغل في الشعر.

✅ الوتيرة المثالية لتطبيق القناع:
الشعر العادي أو الجاف: مرة أسبوعيًا.
الشعر الرقيق أو الناعم: مرة كل أسبوعين.
الشعر المتضرر أو المصبوغ: مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب الحاجة.
الشعر الخشن أو شديد الجفاف: قد يُفضل استخدام بلسم يُترك على الشعر بدلًا من القناع.

✅ طريقة التطبيق:
اختيار القناع المناسب حسب نوع الشعر وكثافته.
تطبيقه على شعر رطب بعد شطفه وتجفيفه بلطف بالمنشفة.
الكمية المناسبة: من 2 إلى 4 حبات بندق – يجب ألا يترك طبقة بيضاء كثيفة.
الابتعاد عن فروة الرأس: يُطبق فقط على الأطوال والأطراف.
استخدام مشط طبيعي لتوزيعه وتدليك الخصلات للمساعدة في الامتصاص.
المدة المثالية: 15 إلى 30 دقيقة، ثم يُشطف جيدًا.

📝 نصيحة ختامية:
ابتعدي عن الأقنعة السريعة التي تحتوي على السيليكون، لأنها قد تثقل الشعر. وللشعر الرقيق، يمكن شطفه بماء مضاف إليه القليل من الشامبو بعد القناع لتجنّب تراكم المنتج.

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البترا جوهرة العالم التي أنهكها التهميش وظلم التنمية

أخبار محلية البترا جوهرة العالم التي أنهكها التهميش وظلم التنمية

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الأردن مستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

خلال لقائه فعاليات شعبية وتطوعية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية صرح للاستقرار ومشعل لمسيرة النهضة والتحديث والحرية

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الأردن الكامل للأشقاء اللبنانيين

جواز سفر أردني

أخبار محلية "الأحوال المدنية": لا زيادة على رسوم استصدار الجواز الإلكتروني

وفد من مصانع AUX العالمية يزور شركة جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية

أخبار الشركات وفد من مصانع AUX العالمية يزور شركة جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية

تع

المرأة والجمال بأيهما نبدأ.. البلسم أم قناع الشعر؟

الخارجية

فلسطين الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية حازمة لوقف جرائم الاحتلال



 
 





الأكثر مشاهدة