بأيهما نبدأ.. البلسم أم قناع الشعر؟

✅ الترتيب الصحيح لاستخدام منتجات العناية بالشعر:
الشامبو: لفتح مسام الشعر وتنظيفه.
القناع: يُطبق مباشرة بعد الشامبو لتغلغل المغذيات.
البلسم: يُستخدم بعد القناع لغلق المسام والحفاظ على الفوائد.
استخدام البلسم قبل القناع يقلل من فعاليته، لأنه يُغلق المسام ويمنع المكونات المغذية من التغلغل في الشعر.
✅ الوتيرة المثالية لتطبيق القناع:
الشعر العادي أو الجاف: مرة أسبوعيًا.
الشعر الرقيق أو الناعم: مرة كل أسبوعين.
الشعر المتضرر أو المصبوغ: مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب الحاجة.
الشعر الخشن أو شديد الجفاف: قد يُفضل استخدام بلسم يُترك على الشعر بدلًا من القناع.
✅ طريقة التطبيق:
اختيار القناع المناسب حسب نوع الشعر وكثافته.
تطبيقه على شعر رطب بعد شطفه وتجفيفه بلطف بالمنشفة.
الكمية المناسبة: من 2 إلى 4 حبات بندق – يجب ألا يترك طبقة بيضاء كثيفة.
الابتعاد عن فروة الرأس: يُطبق فقط على الأطوال والأطراف.
استخدام مشط طبيعي لتوزيعه وتدليك الخصلات للمساعدة في الامتصاص.
المدة المثالية: 15 إلى 30 دقيقة، ثم يُشطف جيدًا.
📝 نصيحة ختامية:
ابتعدي عن الأقنعة السريعة التي تحتوي على السيليكون، لأنها قد تثقل الشعر. وللشعر الرقيق، يمكن شطفه بماء مضاف إليه القليل من الشامبو بعد القناع لتجنّب تراكم المنتج.
-
أخبار متعلقة
-
وصفات طبيعية لتقليص المسام الواسعة وتحسين مظهر البشرة
-
صيحات جمالية ستشهد انتشاراً واسعاً في خريف 2025
-
وصفات طبيعية فعالة لعلاج تقشر اليدين
-
قبل السباحة... 6 خطوات أساسية لحماية شعرك من التلف
-
5 أقنعة طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد واستعادة نضارة البشرة
-
طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف
-
رفع الرموش.. تقنية تمنح عينيك جاذبية دون عناء
-
تعلّمي سر المكياج المتوهّج لإطلالة طبيعية آسرة