5 أقنعة طبيعية لشد البشرة واستعادة نضارتها

1. قناع الموز:
يهـرس الموز ويُخلط مع زيت الزيتون والعسل لشد البشرة وإصلاح الخلايا.
2. قناع البيض:
بياض البيض مع الزبادي والسكر يساهم في شد البشرة وتنقيتها من الخلايا الميتة.
3. قناع الصبار:
الصبار مع ماء الورد يعزز مرونة البشرة ويقلل علامات التقدم في السن.
4. قناع القهوة والعسل:
القهوة تنشّط الدورة الدموية والعسل يرطّب بعمق لشد طبيعي للبشرة.
5. قناع النشا وماء الورد:
النشا يشد البشرة ويقلل الترهل والخطوط الدقيقة عند مزجه بماء الورد.
