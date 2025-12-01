الإثنين 2025-12-01 04:46 م

5 أقنعة طبيعية لشد البشرة واستعادة نضارتها

الإثنين، 01-12-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   تتعرض البشرة للعوامل الخارجية مثل الشمس والأتربة وقلة الترطيب، ما يؤدي إلى الجفاف وظهور التجاعيد والترهل. ورغم الالتزام بروتين العناية اليومي، تغفل كثيرات عن خطوة أساسية للحفاظ على بشرة مشدودة وهي أقنعة شد البشرة الطبيعية. وقد نشر موقع bebeautiful خمس وصفات بسيطة وفعّالة:

1. قناع الموز:
يهـرس الموز ويُخلط مع زيت الزيتون والعسل لشد البشرة وإصلاح الخلايا.
2. قناع البيض:
بياض البيض مع الزبادي والسكر يساهم في شد البشرة وتنقيتها من الخلايا الميتة.
3. قناع الصبار:
الصبار مع ماء الورد يعزز مرونة البشرة ويقلل علامات التقدم في السن.
4. قناع القهوة والعسل:
القهوة تنشّط الدورة الدموية والعسل يرطّب بعمق لشد طبيعي للبشرة.
5. قناع النشا وماء الورد:
النشا يشد البشرة ويقلل الترهل والخطوط الدقيقة عند مزجه بماء الورد.

 

اليوم السابع 

 
 


