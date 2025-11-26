وصفة طبيعية لتجديد البشرة بعد سن الأربعين

الوكيل الإخباري- بعد سن الأربعين، تفقد البشرة الكثير من العناصر الداعمة لتجديد الخلايا والحفاظ على النضارة. يقدم موقع Country Hill Cottage وصفة طبيعية تساعد على ترطيب البشرة وتقليل الخطوط والتجاعيد بفضل السيراميدات، الأحماض الدهنية، ومضادات الأكسدة.

اضافة اعلان



مكونات الوصفة:

2 كبسولة فيتامين E

8 قطرات جنين القمح النقي

ملعقة كبيرة زيت المشمش

ملعقة كبيرة حمض الهيالورونيك

3 ملاعق جل الصبار الطبيعي

ملعقة كبيرة زيت الأركان الطبيعي

ملعقة كبيرة زيت اللبان المر



طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي المكونات واحتفظي بالخليط في زجاجة بقطارة داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة.

نظفي بشرتك جيدًا مساءً وضعي طبقة رقيقة من التونر، ثم ضعي قطرات من الخليط مع التدليك واتركيه حتى الصباح.



المواظبة على الاستخدام ستظهر النتائج بسرعة.