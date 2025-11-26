وصفة طبيعية لتجديد البشرة بعد سن الأربعين

مكونات الوصفة:
2 كبسولة فيتامين E
8 قطرات جنين القمح النقي
ملعقة كبيرة زيت المشمش
ملعقة كبيرة حمض الهيالورونيك
3 ملاعق جل الصبار الطبيعي
ملعقة كبيرة زيت الأركان الطبيعي
ملعقة كبيرة زيت اللبان المر
طريقة التحضير والاستخدام:
امزجي المكونات واحتفظي بالخليط في زجاجة بقطارة داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة.
نظفي بشرتك جيدًا مساءً وضعي طبقة رقيقة من التونر، ثم ضعي قطرات من الخليط مع التدليك واتركيه حتى الصباح.
المواظبة على الاستخدام ستظهر النتائج بسرعة.
-
