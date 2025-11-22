السبت 2025-11-22 03:56 م
 

مشروبات تعزز الكولاجين لدعم صحة بشرتك وشعرك ومفاصلك

الوكيل الإخباري-   يتراجع إنتاج الكولاجين مع التقدّم في العمر، لكنّ أبحاثًا غذائية تشير إلى أنّ بعض المشروبات يمكن أن تدعم إنتاجه وتحسّن مظهر البشرة وصحة الشعر والمفاصل.

1. مرق العظام: أغنى مصدر طبيعي للكولاجين
يحتوي على كميات عالية من الكولاجين المتحلّل طبيعيًا. ويوفّر كوب واحد نحو 4 غرامات من الكولاجين، مع اختلاف الكمية حسب نوع العظام وطريقة الطهي.
2. الحليب: يعزّز تكوين الكولاجين
لا يحتوي على كولاجين، لكنه غنيّ بالأحماض الأمينية الأساسية البرولين والغلايسين الضرورية لتكوينه، ما يدعم مرونة البشرة وصحة المفاصل.
3. حليب الصويا: بديل نباتي فعّال
يحتوي على بروتين كامل وإيزوفلافونات ثبت أنّها تحسّن علامات شيخوخة البشرة الناتجة عن الشمس، خصوصًا لدى النساء بعد سن اليأس.
4. العصائر والخضروات الورقية
السبانخ، الكرنب، والسلق غنيّة بفيتامين C والأحماض الأمينية التي تساعد على إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا. يُفضّل تناولها كخضار أو ضمن سموذي بدل العصر المفرط.
5. عصائر الحمضيات: فيتامين C مفتاح الكولاجين
البرتقال والليمون والغريب فروت تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين وتقليل التجاعيد وفق دراسات حيوانية. للحصول على أفضل فائدة: عصير طبيعي دون سكر.
6. سموذي التوت: مضاد أكسدة قوي
التوت غني بفيتامين C والبوليفينولات التي تدعم التئام الجروح وتحفيز الكولاجين، ويمكن مزجه مع الفراولة أو التوت الأسود لوجبة تجميل طبيعية.

نصائح بسيطة لتعزيز الكولاجين:
تناول مكملات ببتيدات الكولاجين بعد استشارة مختص.
الحدّ من السكريات والاعتماد على بروتينات عالية الجودة.
النوم الجيد وإدارة التوتر.
تجنّب التدخين .
حماية البشرة من الشمس يوميًا.

 

 

 

 
 
