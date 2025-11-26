الأربعاء 2025-11-26 06:42 م
 

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الأربعاء، 26-11-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري-   تُعد الهالات السوداء تحت العين من أبرز المشكلات الجمالية التي تجعل المظهر متعبًا حتى مع نوم كافٍ. ويمكن تخفيفها بطرق طبيعية آمنة وفعالة، وفقًا لموقع Stylecraze:

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء:
شرائح الخيار: ضعيها على العينين 10–15 دقيقة لتخفيف الانتفاخ وتهدئة الجلد.
أكياس الشاي الأخضر أو البابونج: بعد نقعها وتبريدها، توضع على العينين 10 دقائق لتقليل اللون الداكن وتحسين الدورة الدموية.
البطاطا المبشورة: ضعيها أسفل العينين 10–15 دقيقة لتفتيح البشرة بفضل الإنزيمات الطبيعية.
زيت اللوز الحلو: دلّكي بضع قطرات حول العينين قبل النوم لتقليل الخطوط الدقيقة وترطيب البشرة.
ماء الورد: بللي قطعة قطن بماء الورد البارد ومرريها حول العينين صباحًا ومساءً لتهدئة الجلد وتنشيط الدورة الدموية.
الجليد أو مكعبات الثلج: لفّي مكعبًا في قطعة قماش ومرّريه على العينين لدقيقة أو دقيقتين لتقليل الانتفاخ والهالات مؤقتًا.

 

