وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء:
شرائح الخيار: ضعيها على العينين 10–15 دقيقة لتخفيف الانتفاخ وتهدئة الجلد.
أكياس الشاي الأخضر أو البابونج: بعد نقعها وتبريدها، توضع على العينين 10 دقائق لتقليل اللون الداكن وتحسين الدورة الدموية.
البطاطا المبشورة: ضعيها أسفل العينين 10–15 دقيقة لتفتيح البشرة بفضل الإنزيمات الطبيعية.
زيت اللوز الحلو: دلّكي بضع قطرات حول العينين قبل النوم لتقليل الخطوط الدقيقة وترطيب البشرة.
ماء الورد: بللي قطعة قطن بماء الورد البارد ومرريها حول العينين صباحًا ومساءً لتهدئة الجلد وتنشيط الدورة الدموية.
الجليد أو مكعبات الثلج: لفّي مكعبًا في قطعة قماش ومرّريه على العينين لدقيقة أو دقيقتين لتقليل الانتفاخ والهالات مؤقتًا.
