وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الوكيل الإخباري- تُعد الهالات السوداء تحت العين من أبرز المشكلات الجمالية التي تجعل المظهر متعبًا حتى مع نوم كافٍ. ويمكن تخفيفها بطرق طبيعية آمنة وفعالة، وفقًا لموقع Stylecraze:

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء:

شرائح الخيار: ضعيها على العينين 10–15 دقيقة لتخفيف الانتفاخ وتهدئة الجلد.

أكياس الشاي الأخضر أو البابونج: بعد نقعها وتبريدها، توضع على العينين 10 دقائق لتقليل اللون الداكن وتحسين الدورة الدموية.

البطاطا المبشورة: ضعيها أسفل العينين 10–15 دقيقة لتفتيح البشرة بفضل الإنزيمات الطبيعية.

زيت اللوز الحلو: دلّكي بضع قطرات حول العينين قبل النوم لتقليل الخطوط الدقيقة وترطيب البشرة.

ماء الورد: بللي قطعة قطن بماء الورد البارد ومرريها حول العينين صباحًا ومساءً لتهدئة الجلد وتنشيط الدورة الدموية.

الجليد أو مكعبات الثلج: لفّي مكعبًا في قطعة قماش ومرّريه على العينين لدقيقة أو دقيقتين لتقليل الانتفاخ والهالات مؤقتًا.