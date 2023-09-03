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الأحد، 03-09-2023 01:29 م

أحدث صيحات قبعات خريف 2023

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الوكيل الإخباري - تعد القبعة قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب خلال فصلي الخريف والشتاء، لأنها تعمل على تدفئة الرأس والأذن من ناحية، وتضفي على المظهر لمسة راقية من ناحية أخرى.

وأوضحت مستشارة التسوق الألمانية سونيا جراو، أن الموضة النسائية في خريف وشتاء 2023/2024 تشهد رواجاً كبيراً لقبعة الفيدورا، وهي قبعة غالباً ما تكون مصنوعة من الجلد وتشتمل على مواضع انثناء في الأمام، وتأتي الفيدورا هذا الموسم بحافة أعرض بعض الشيء.

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وأضافت جراو أن قبعة البيريه تشهد إقبالاً كبيراً هذا الموسم، وهي قبعة صوفية أنيقة ذات طرف صغير في المنتصف. وتتألق قبعة البيريه بألوان جريئة كالوردي الصارخ.


ومن الموديلات الرائجة بقوة هذا الموسم قبعة موزع الصحف Newsboy Hat الأنيقة، والتي تأتي مصنوعة من الجلد مع حافة عريضة.

 

كما تحجز قبعة "بيني" “Beanie” مكاناً أساسياً لها في موضة القبعات هذا الموسم، وهي قبعة كلاسيكية تتناسب  كل تسريحة شعر وكل شكل رأس، وتطل قبعة "بيني" هذا الموسم بموديلات مصنوعة من الكروشيه.

 
وستحظى قبعة الدلو “Bucket Hat” بشعبية كبيرة هذا الموسم، وتتألق هذه القبعة المعروفة أيضا باسم قبعة "الصيادين" بألوان صارخة كالأصفر لتضفي لمسة جاذبية على المظهر

 

وبفضل فيلم "باربي" تعود قبعة رعاة البقر إلى بؤرة الأضواء هذا الموسم، وهي تطل أيضا بموديلات مصنوعة من خامات تبعث على الدفء مثل التويد.

 

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