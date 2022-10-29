أفضل النصائح لمعالجة بشرتك المجهدة

الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون الملمس الخشن، والبثور غير المبررة، بمثابة إشارة للبشرة المجهدة. نعلم جميعاً أن بشرتك المجهدة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية. من استعمال المنتجات المهدئة في روتينك إلى التحول إلى نظام بسيط، قمنا بتقديم أفضل النصائح للتعامل مع البشرة المجهدة في هذا المقال. سواء كان لديك احمرار على الجلد أو ظهور مفاجئ لحب الشباب.

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عالجي بشرتك المجهدة بالطريقة الصحيحة باتباع هذه النصائح:







اجعلي أقنعة النوم صديقك المفضل



الإجهاد حقيقي ويمكن أن يكون واضحاً تماماً على بشرتك. تماماً مثل عقلك، تحتاج بشرتك إلى إجازة أيضاً وبعض العناية الإضافية. أقنعة النوم أو الترطيب هي أفضل طريقة للاستيقاظ على بشرة منتعشة وممتلئة. توفر الأقنعة الليلية قدراً جيداً من الترطيب للبشرة مما يجعلها تبدو منتعشة ونضرة.



القيام بالحد الأدنى من العناية بالبشرة



إذا ظهرت علامات التعب على بشرتك مثل الاحمرار والبثور والالتهابات، فهذا يعني أن حاجز الجلد حساس وأن تجربة المزيد من المنتجات لن يكون أفضل شيء يمكنك القيام به. التزمي بالحد الأدنى من روتين العناية بالبشرة حيث يحتاج الجلد إلى وقت للإصلاح والشفاء. تجنبي استخدام الكثير من المنتجات والمواد القاسية على الجلد. اختاري روتينك بعناية حسب نوع بشرتك.



خذي استراحة من المكياج



ابتعدي عن وضع المكياج هذه الفترة، وإذا لزم الأمر التزمي بتركيبات خفيفة الوزن جداً أو مجرد مرطبات ملونة لفترة من الوقت. نحن نضع المكياج لساعات طويلة وأحياناً قد يكون السبب الأساسي لبشرتك المجهدة، لذا من الأفضل إعطاءها فترة راحة وترك بشرتك تتعافى بشكل طبيعي بالطريقة الصحيحة.



رطبي بشرتك



يعد ترطيب بشرتك طريقة رائعة للحفاظ على توازن البشرة. فهو لا يساعد على تحسين البشرة فحسب، بل يحتفظ أيضاً بالرطوبة الطبيعية التي تساعد في إصلاح البشرة ومنحك بشرة متوهجة بشكل طبيعي. اختاري المرطبات المائية والأمصال المغذية لخدمة الغرض الصحيح.

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