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صبغات الشفاه موضة صيف 2025.. إليكِ مجموعة مختارة لإطلالة تدوم طويلاً

بربربر
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   مع عودة موضة الجمال البسيط في صيف 2025، تتصدر صبغات الشفاه قائمة منتجات المكياج المفضلة، لما تتميز به من خفة الوزن وثبات طويل يدوم لساعات، حتى مع تناول الطعام أو الشراب. هذه الصبغات تمنح الشفاه لونًا طبيعيًا وناعمًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإطلالات البحر، الشاطئ، والسهرات المسائية.

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ما هي صبغة الشفاه؟
صبغات الشفاه هي منتجات تمنح لونًا شفافًا طبيعيًا للشفاه، لكنها تختلف عن أحمر الشفاه التقليدي وملمعات الشفاه بكونها أخف وزنًا وتمتصها الشفاه بدلًا من الجلوس على سطحها، مما يجعلها أكثر راحة وثباتًا.


أبرز صبغات الشفاه لصيف 2025
Poutsicle Hydrating من Fenty Beauty
صبغة شفاه مرطبة تعتمد على تركيبة زيتية مائية غنية بالسكوالين والجلسرين، تقدم ترطيبًا فوريًا وطويل الأمد مع مجموعة ألوان واسعة تناسب جميع ألوان البشرة.


Lip IV Hydrating Gloss Stain من NYX
منتج يجمع بين الملمع والصبغة والسيروم، يمنح لونًا نابضًا وترطيبًا يصل إلى 12 ساعة، غني بالمغنيسيوم وفيتامين ب12 وماء جوز الهند، مثالي لأصحاب الشفاه الجافة.


Jelly Tint Lip + Cheek Blush من Milk
ملمع شفاه وخدود هلامي يضفي لونًا شفافًا قابلًا للزيادة، غني بالكولاجين النباتي والصبار، يمنح إحساسًا منعشًا ويدعم ترطيب البشرة دون انسداد المسام.


Glossy من e.l.f.
صبغة شفاه نباتية خفيفة الوزن، ذات تركيبة قابلة للبناء، تمنح لمسة نهائية طبيعية ولمعانًا خفيفًا، مع ثبات طويل الأمد ومقاومة للبقع.


Clarins Hydrating Water من Clarins
صبغة شفاه تعتمد على تركيبة مائية تحتوي على 77% ماء ومستخلصات نباتية مثل الصبار، تقدم لونًا طبيعيًا وترطيبًا مريحًا مع مقاومة للتلطخ.


Addict من Dior
أحمر شفاه شبه طبيعي غني بزيت الكرز، يمنح ترطيبًا يدوم حتى 24 ساعة، مع 95% مكونات طبيعية، يوفر شعورًا مريحًا وشفتين ناعمتين مع تطبيق دقيق.


Beauty Bitten من Victoria Beckham

ملمع شفاه فاخر خفيف الوزن بقوام هلامي، غني بحمض الهيالورونيك والسكوالين ومستخلص براعم الخردل، يمنح لونًا شفافًا طبيعيًا ولمسة نهائية مريحة.

مع تنوع الخيارات وجودة التركيبة، تشكل صبغات الشفاه خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن إطلالة طبيعية متجددة وأنيقة في صيف 2025.

 

زهرة الخليج 

 
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