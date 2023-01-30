المقشّر الكيميائي.. طبيعته وكيفية استخدامه وفقاً لنوع بشرتكِ

الوكيل الاخباري - يُعدُّ المقشّر أحد أساسيات روتين العناية بالبشرة بمختلف أنواعها، ودائماً ما يُوصى باستخدامه مرة أو مرتين في الأسبوع٬ للتخلص من خلايا الجلد الميتة والشوائب، وتنقية المسام.



والمقشّر الكيميائي أحد أكثر الأنواع شيوعاً، ولكن ماذا تعرفين عنه؟



نوضح في ما يلي ما تحتاجين معرفته عن المقشّر الكيميائي، وكيفية استخدامه حسب نوع بشرتكِ:



ما هو المقشّر الكيميائي



مثلما يُشير الاسم، يعتمد هذا النوع من المقشّرات على مكونات كيميائية تُساعد في التخلص من خلايا الجلد الميّتة، وتعزيز تجدد الخلايا، بجانب تنعيم البشرة، وتعزيز إشراقتها، كما أن المقشّر الكيميائي يُعدُّ أحد أفضل المنتجات لحل مشكلة انسداد المسام، وإضافة تنظيف عميق للبشرة.



إضافة إلى ذلك، تعتمد الكثير من المقشّرات الكيميائية على مكونات فعّالة معينة، مثل أحماض AHAs وBHAs والسالسيليك وغيره من المكونات، حسب نوع ومشكلة البشرة.





كيفية اختيار الأنسب لنوع بشرتكِ



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البشرة الدهنية



عادةً ما تكون المشكلة الأساسية المرتبطة بالبشرة الدهنية هي فرط أو زيادة إنتاج الزهم أو زيوت البشرة الطبيعية، الأمر الذي يؤدي لانسداد المسام، وتنتج عنه حبوب ورؤوس سوداء أو بيضاء لذا يُعد المقشّر الكيميائي وغيره من المنتجات القائمة على حمض السالسيليك هو الخيار الأفضل.



البشرة الجافة



تحتاج البشرة الجافة لما يزيل خلايا الجلد الميّت، ويُعالج البهتان جنباً إلى جنب مع توفير الترطيب، والمقشّرات ذات أحماض AHAs مثل حمض الجليكوليك أو حمض اللاكتيك، هي الأنسب للبشرة الجافة، ولكن من المهم تطبيق كريم واقٍ من الشمس بعد استخدام هذه الأحماض لأنها تزيد حساسية الجلد للشمس.



البشرة العادية والمختلطة



تُعدُّ تقريباً مختلف أنواع المقشّرات الكيميائية مناسبةً للبشرة العادية والمختلطة من دون قلق، إذ تؤدي الغرض بفعالية من دون ضرر.



البشرة الحساسة



عندما يتعلق الأمر بالبشرة الحساسة، من المهم اختيار نوعٍ لا يُسبب تهيُّج أو التهاب٬ لذا عادةً ما يُنصح باختيار الأنواع ذات حمض الماندليك، أو حمض الأزيليك، أو حمض البولي هيدروكسي المعروف أيضاً كـ PHA.

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