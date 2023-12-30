تعرفي على مزايا مبرد الأظافر الكهربائي

الوكيل الإخباري - وردت مجلة "Instyle" أن مبرد الأظافر الكهربائي يتمتع بمزايا عديدة، حيث إنه لا يساعد على تقصير الأظافر وتشكيلها فحسب، بل يساعد أيضاً على تلميع الأظافر وإزالة الجلد المتقرن والتخلص من فطريات الأظافر ومسمار القدم وعين السمكة.



ملحقات ذات استخدامات مختلفة

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مبرد الأظافر الكهربائي غالباً ما يشتمل على ملحقات ذات استخدامات مختلفة، على سبيل المثال ملحق من اللباد لتنظيف وتلميع الأظافر، وملحق من حجر "السافير" لإزالة مسمار القدم وعين السمكة، وملحق إبري لكشف الأظافر الغارزة.

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وعادة ما يتم علاج فطريات الأظافر باستخدام صبغة، ولكي تؤتي الصبغة مفعولها المرجو، ينبغي تخشين الظفر بواسطة مبرد.



ولهذا الغرض يمكن استخدام مبرد أظافر كهربائي مع ملحق قرصي من حجر "السافير".



الأظافر الاصطناعية

وأضافت “Instyle” أن الأظافر الاصطناعية تحتاج إلى مبرد أظافر كهربائي ذي سرعة دوران أعلى وملحقات مصنوعة من التيتانيوم أو المعدن الصلب.



وبشكل عام يتعين على النساء ذوات الأظافر الحساسة والهشة تجنب استخدام مبرد الأظافر الكهربائي أو التعامل معه بحذر شديد.

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