جمعية نادي صاحبات الأعمال تطلق مبادرة "نمكنها لتعمل"

الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن ومشروع التمكين الاقتصادي والقيادة للمرأة "مكانتي" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم مبادرة "نمكنها لتعمل" لتعزيز تبني القيم الأربع لمشروع مكانتي في مكان العمل، وهي الإدراك والتواصل والتصرف والإلهام، وساهمت هذه المبادرة في تنسيق الجهود الوطنية الرامية لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوظيفها في القطاع الخاص بالإضافة إلى فرص القيادة المهنية في القطاعين العام والخاص.

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تأتي هذه الفعالية ضمن احد المحاور الرئيسية لمسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين والذي تلعب جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن دور المنسق المحلي لعمله في الأردن حيث تم إطلاقه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتشارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومؤسسة ولي العهد، وأويسس 500، وشركة أدوية الحكمة، وبنك الاتحاد في رئاسة مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين، الذي يمثل تعاونا بين القطاعين العام والخاص لأغراض سد الفجوة بين الجنسين بشكل جماعي.



كجزء من مبادرة "نمكنها لتعمل"، ستتعهد المنظمات بالتزامها بدمج قيم مكانتي في إطارها التشغيلية والتنظيمية، وأن تكون جزءًا من فرق العمل ضمن مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



ستعمل جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن كونها أول المتبنين لحملة قيم مكانتي- بالتعاون مع مشروع مكانتي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على إشراك القطاع الخاص من خلال الحوار وأنشطة التثقيف والتوعية لخلق بيئات عمل تمكينية وشاملة للنساء في القطاع الخاص، مما يساهم في التزام الجهات الوطنية تجاه مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية، والتي تهدف إلى مضاعفة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 14% إلى 28% بحلول عام 2033.



وقالت المهندسة آمال دغلس، رئيسة الهيئة الادارية لجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن: آن الجمعية تعتبر من رواد التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، حيث تتولى الجمعية قيادة المبادرات التحويلية في السياق الوطني، كما أننا ومن خلال دورنا كمنسق محلي لمسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين، فإننا سنبدأ عملية التغيير الدائم الدامج للنساء في قطاع العمل، كما تعمل حملة "نمكنها لتعمل" وقيم مكانتي- التي تم إطلاقها بالتعاون مشروع مكانتي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- على تعبيد الطريق للمشاركة الاقتصادية والقيادة للمرأة، وسنعمل معا على إقامة شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين، وخلق بيئات شاملة، وبالتالي النهوض برؤية التحديث الاقتصادي الأردنية."

