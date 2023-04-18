حمام خل التفاح.. هل يمنحكِ بشرة أفضل؟

الوكيل الاخباري - للاستحمام فوائد كثيرة، منها: الشعور بالراحة، والتخلص من الطاقة السلبية، وتحسين المزاج، وعليه فإن لا شيء يوازي البقاء في حوض الاستحمام المليء بالماء الدافئ لفترةٍ أطول، إذ يعطيكِ ذلك استرخاءً عميقاً، ما قد يكون عاملاً رئيسيًا في صحة الدماغ.



كما يمكن أن يساعدك الاستحمام على مكافحة أعراض البرد والإنفلونزا وحرق السعرات الحرارية وتخفيف آلام العضلات.



ولزيادة فاعلية الاستحمام وزيادة الشعور بالاستجمام، وحتى زيادة تأثيرها الإيجابي على صحتك، فإن هناك الكثير من الطرق التي تساعد في ذلك، مثل الاستحمام بالحليب، وكذلك يمكن أن تؤدي إضافة أشياء مثل: ملح إبسوم والزنجبيل ودقيق الشوفان والشاي والخزامى وصودا الخبز وبتلات الورد، إلى تعزيز طقوس الحمام، وتمنحكِ فرصة التخلص من السموم والاسترخاء بشكل كامل.



ولكن ماذا عن إضافة خل التفاح؟ وهل هناك فوائد يمكن أن يقدمها لكِ عند الاستحمام أو النقع بماءٍ يحتوي عليه؟



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فوائد الاستحمام بخل التفاح:



يُعرف خل التفاح باستخداماته العديدة في المطبخ، وإلى جانب ذلك فإن له العديد من الفوائد الرائعة عند إضافته لماء الاستحمام، إذ يمكن أن يجعل بشرتك تبدو أفضل، كما يمكن أن يعالج الجروح، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات الفطرية أيضاً.



وفي حال كنتِ تعانين حب الشباب على جسمك أو جفاف بشرتك، يمكن لخل التفاح أن يساعد في تنظيف بشرتك وإضافة بعض الرطوبة لها، وكذلك يمكن أن يخفف من رائحة الجسم عن طريق قتل البكتيريا المسببة للرائحة، إلى جانب أنه يساعد في السيطرة على آلام المفاصل، وعلاج الثآليل.



وبالنسبة للاتي يعانين الإكزيما، فيمكنهن التفكير في أخذ حمامات خل التفاح، حيث يمكن أن تساعد في إصلاح الجلد وتخفيف الأعراض.





كيف تقومين بتحضير حمام خل التفاح؟



الأمر بسيطٌ جداً، فكل ما عليكِ فعله هو القيام بحمامكِ كما تفعلين عادةً، وضبط درجة حرارة الماء على درجة حرارةٍ تستمتعين بها، ثم قومي بإضافة كوبين ونصف من خل التفاح إلى الماء، ويمكنك أيضاً إضافة نصف كوب من ملح إبسوم، وعشر قطرات من الزيت العطري المفضل لديكِ إذا أردتِ، واستخدمي منشفة لتحريك الماء في الحوض وخلط المكونات والتأكد من مزجها جيداً.



ولجني الفوائد الكاملة عليكِ النقع في الماء لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم قومي بشطف جسمك بالماء النظيف قبل الخروج من الحوض.

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