الأحد 15-01-2023
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الأحد، 15-01-2023 02:02 م

حيل يعتمدها الخبراء لإخفاء الهالات السوداء

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الوكيل الاخباري - كل خبير تجميل لديه خطواته غير القابلة للتفاوض وحيل سرية لا يعرفها أحد.
وفيما يخص مكياج العيون، يخفي خبراء التجميل الكثير من الأسرار حول هذه المنطقة تحديداً، لأنها الأكثر احتياجاً للاحترافية، نظراً لضعفها ومعاناتها من مشاكل عديدة، لذا سوف ننقل لكِ بعض أسرار خبراء التجميل والحيل المستخدمة أثناء تطبيق خافي العيوب.

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1. استخدمي مصحح الألوان

تأتي مصححات الألوان في مجموعة من الأشكال، ولكن ليست كلها مثالية للهالات السوداء، قد يساعد خافي العيوب الأخضر في تغطية الاحمرار والهروب، وعادة ما تستخدم مصححات الألوان ذات اللون البرتقالي لمواجهة تغير اللون الأزرق أو الأرجواني تحت العين.

2. ضعي خافي العيوب بعد مكياج العين

لا توجد قواعد صارمة في عالم المكياج، لكن يوصي بعض الخبراء التجميل بوضع مكياج عينيك (ظلال الجفون، الماسكارا، وما إلى ذلك) قبل تطبيق خافي العيوب (الكونسيلر) سيساعد ذلك في إخفاء أي مشاكل جلدية أو تصبغات أو حتى بقايا من ظلال الجفون.

يمكنكِ مسح المنطقة تحت العين بلطف قبل استخدام خافي العيوب؛ فقط للتأكد من أنكِ تحصلين على كونسيلر نظيف ومضيء أسفل عينيكِ.

 

 

3. لا تطبقي خافي العيوب في حركات سريعة

من أفضل طرق تطبيق خافي العيوب في منطقة أسفل العين، هي تطبيقه بأطراف الأصابع حتى يتجانس مع البشرة، وليس في حركات سريعة وضربات واسعة، مما يجعل مظهره غير متناسق، كما يوصي بالسماح له بالجلوس للحظة حتى تتأكسد التركيبة، ثم دمجه على الجلد بإسفنجة تجميل صغيرة أو الفرشاة المخصصة للكونسيلر.

 

 

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