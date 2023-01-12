حيلة رسم مدمع العين بمثالية وبأقلّ من دقيقة

الوكيل الاخباري - تبدأ كثيرات منّا عامها الجديد بالكثير من الحماس والاندفاع، وقد وضعن لهنّ قائمة بأمور وأشياء يرغبن حقّاً في تحقيقها طوال الأشهر المقبلة. صحيح أنّ البعض يجد التخطيط في بداية العام خطوة غير أساسية، غير أنّها تساعدنا بالفعل على التماس أهدافنا أكثر إذ نقرؤها أمام أعيننا ونذكّر أنفسنا دائماً بها.



ولا تكون هذه الأمور مرتبطة بالضرورة بجوانب حياتية كبيرة أو حاسمة، بل يمكن أن تشير إلى بعض الخطوات البسيطة التي نريد فعلاً البدء باتّباعها لتحسين بعض المهارات والإمكانات التي نمتلكها.



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وبالحديث عن الحيل، انتشرت حيلة مفيدة لرسم مدمع العين بسهولة تامّة. ولا شكّ في أنّنا نهتمّ جميعنا بتجربة الحيل، بخاصّة أنّها تلاقي رواجاً كبيراً على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت حيل للعناية بالبشرة أو لتطبيق المكياج.



نعرف جميعنا أنّ رسم مدمع العين يجعل العين مسحوبةً و أكثر اتّساعاً، وهذا ما يجمّع المكياج بالطبع. ولذلك، لا تحتاجين سوى دبوس شعر حديدي، أي دبوس الشعر الأسود الصغير الذي نستخدمه جميعها، وإلى الآيلاينر أو قلم العيون.



ضعي الدبوس عند أعلى جسر الأنف أي بين العينين تحديداً. ستلاحظين كيف سيشدّ البشرة ويسحبها. بعد ذلك، ابدئي برسم مدمع العين بعناية وبدقّة. وعند الانتهاء، اسحبي الدبوس ولاحظي كيف حصلت على نتيجة رائعة بأقلّ من دقيقة.



كثيرات هنّ اللواتي جرّبن هذه الحيلة وقد لاقت بالفعل رواجاً، فهيّا حاولي القيام بها أيضاً وسهّلي حياتك، بخاصّة إن كنت لا تملكين الكثير من الوقت لتجهيز نفسك.

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