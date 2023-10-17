خلطات طبيعية لتبييض الرقبة من السواد وراقبي الفرق خلال أيام

الوكيل الإخباري - يتسبّب التعرّق الغزير وزيادة الوزن وغير ذلك من عوامل تتعلق بالعمر والحالة النفسية في حدوث الاسمرار في منطقة الرقبة تحديداً؛ ذلك أنها معرّضة للاحتكاك أكثر من غيرها.

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إليكِ خلطات طبيعية لتبييض الرقبة:



1- خلطة الزبادي و الشوفان

امزجي ربع كوب من اللبن الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من الشوفان، واصنعي ما يشبه العجين اللزج وافركي رقبتكِ به. اتركيه ما لا يقل عن نصف ساعة ومن ثم اشطفيه بالماء البارد وجففي جيداً.



2- خلطة الليمون والجلسرين

امزجي نصف كوب ليمون مع ملعقتين كبيرتين من الجلسرين وملعقة كبيرة من ماء الورد، وافركي رقبتكِ بهذا الخليط، وانتظري ما لا يقل عن ربع ساعة قبل أن تشطفيه بالماء الدافئ؛ حتى تزول آثار الجلسرين تماماً، ومن ثم جففي جيداً.



3- خلطة الزبادي و الخميرة

امزجي ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي مع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. افركي وجهكِ بالمزيج جيداً، وانتظري خمس دقائق ومن ثم اشطفي الرقبة بالماء البارد.



4- خلطة الترمس

اطحني نصف كوب من الترمس غير المسلوق ونصف كوب من الحمص غير المسلوق، وامزجي مع المقدار ربع كوب من الليمون، واتركي الخليط على العنق ما لا يقل عن ساعة، ومن ثم اشطفي بالماء البارد وجففي جيداً.

5- خلطة عصير الليمون والكركم

اخلطي القليل من عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة جداً من الكركم المطحون وطبقي المزيج على رقبتك مع فركها بقطعة قطن. ثم اتركي المزيج على الرقية مدة ربع ساعة. وبعدها اغسلي رقبتك بالماء الفاتر. كرري هذه العملية يومياً وستلاحظين الفرق بعد فترة قصيرة.



6- خلطة الخيار

طبقي عصير الخيار على رقبتك لمدة ربع ساعة حتى تجف ثم افركيها بلطف. وبعدها اغسلي الرقبة بالماء الفاتر جيداً. ثم طبقي القليل من ماء الورد على رقبتك وستحصلين على نتائج مذهلة بعد فترة من الاستخدام.



جميلة