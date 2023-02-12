طرق لزيادة إنتاج الكولاجين.. والحفاظ على شباب البشرة

الوكيل الاخباري - على الرغم من أن الشيخوخة شيء علينا جميعا قبوله، إلا أنه يمكن إبطاء عملية الشيخوخة والحفاظ لأطول فترة ممكنة على شباب البشرة، يمكن أن يكون الكولاجين هو المُنقذ المعزز لجميع مخاوف التجاعيد لديكِ.



كلما فكرتي في البشرة المرنة والمتوهجة، فإن ما تحتاجين إليه هو وفرة الكولاجين، وهو شكل وفير من البروتين الموجود في الجسم، ويمكن العثور عليه في أنسجة العضلات والعظام والأوتار والأوعية الدموية والجهاز الهضمي.



كيف يؤثر الكولاجين على صحة الجلد؟



مع العملية الطبيعية للشيخوخة، يبدأ الجسم في إنتاج كمية أقل من الكولاجين، وبسبب نقصه، يصبح ظهور التجاعيد تدريجياً أكثر بروزاً.



عندما يفقد الجلد مرونته، يبدأ الجلد في الترهل وهناك ظهور للتجاعيد، وهذا التغيير التدريجي في المظهر هو العلامة الأكثر شيوعا للحد من الكولاجين، لكن لا تقلقي؛ يمكنك تجديد الكولاجين في بشرتكِ وإبطاء التجاعيد.

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فيما يلي سبع طرق فعالة لتعزيز الكولاجين:









1. المنتجات بحمض الهيالورونيك



لا بد أنكِ سمعتي الكثير من عشاق العناية بالبشرة يتحدثون عن التأثير السحري لحمض الهيالورونيك في منتجات العناية بالبشرة، حمض الهيالورونيك هو مركب لا يتجزأ من الكولاجين في الجلد.



إحدى الطرق لجلب حمض الهيالورونيك إلى حياتك هي عن طريق اختيار الأمصال والكريمات التي تحتوي على هذا المكون، بجانب الأطعمة الوفيرة في الأحماض الأمينية (مثل الفاصوليا والخضروات الجذرية وفول الصويا) يمكن أن تحصل أيضا على جرعة من حمض الهيالورونيك.



2. فيتامين «سي»



لطالما كان فيتامين «سي» مرادفاً للبشرة المتوهجة النضرة، على الرغم من أنه لا يمكن صنع هذا الفيتامين الهائل في الجسم لذلك يجب استهلاكه من خلال الأطعمة الصحية.



في دراسة وجد أن فيتامين «ج» يلعب دوراً مهماً في حماية صحة الجلد وخلق المزيد من الكولاجين في الجسم، يمكنكِ استهلاكه من خلال الأطعمة الطبيعية٬ وأيضاً تجربة المنتجات المصنوعة من فيتامين «سي».



3. جل الصبار



جل الصبار (الألوفيرا) هي مكون شائع لعلاج حروق الشمس والطفح الجلدي، ولكن لديه المزيد لتقدمه أيضاً



الألوفيرا تحفز الخلايا على النمو مما يقلل من ظهور التجاعيد، ويمكنك إما اختيار تطبيق جل الألوفيرا مباشرة على بشرتك أو استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي عليه.



4.مضادات الأكسدة



يستخدم جسمكِ مضادات الأكسدة لحماية نفسه من الجذور الحرة، لكن ما الجذور الحرة؟ هي جزيئات غير مستقرة تضر الجسم، وعلى الرغم من أن مضادات الأكسدة لا يمكن أن تساعد في إنتاج الكولاجين، إلا أنها تحمي الكولاجين في الجسم، مما يسمح لهم بالقيام بعملهم.



يمكن أن تساعد العديد من مضادات الأكسدة في حماية البشرة وتجديدها، على الرغم من وجود وفرة من مضادات الأكسدة في العديد من الأطعمة، إلا أن دراسة أجراها الطب التكميلي والبديل القائم على الأدلة تنص على أن الأطعمة المضادة للأكسدة الأكثر فعالية في الكولاجين هي: الشاي الأخضر والتوت الأزرق ومستخلص الرمان والقرفة والريحان والأوريغانو والزيوت الأساسية للزعتر.

5. الريتينول



الريتينول هو عنصر شائع في منتجات العناية بالبشرة، نوع من مضادات الأكسدة، المشتقة من فيتامين «أ»، يشيع استخدامه لزيادة مستويات الكولاجين في الجلد.



يساعد الريتينول على زيادة عمر الكولاجين، وكذلك منع بعض الإنزيمات التي تدمره، مما يجعله خياراً مناسباً للمكونات يجب مراعاته أثناء شراء منتجات العناية بالبشرة، خاصة إذا كان لديكِ تجاعيد بالفعل.

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