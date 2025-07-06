"جانا" تخطف الأنظار في ألبوم عمرو دياب الجديد وتشاركه أولى حفلاته في مصر - فيديو

الوكيل الإخباري- أحدث ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد "ابتدينا" ضجة كبيرة بمجرد طرحه، لكن المفاجأة الأكبر لجمهوره كانت مشاركة ابنته "جانا" في أغنية "خطفوني"، التي تصدّرت الترند على منصات التواصل، وخاصة "إكس".

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الأغنية التي جمعت بين "الهضبة" وابنته تميزت بمزج متناغم بين العربية والإنجليزية، وبإيقاع سريع وكلمات جذابة. وقد أظهرت "جانا" أداءً تلقائيًا وصوتًا مقبولًا بل وجميلًا، ما أثار إعجاب المتابعين الذين رأوا فيها موهبة واعدة.



ولم يتأخر عمرو دياب في استثمار هذا النجاح، فشارك "جانا" معه في أول حفل غنائي له بعد صدور الألبوم، والذي أقيم مساء الجمعة في منتجع "مراسي" بالساحل الشمالي، لتشارك رسميًا في انطلاق التجربة الجديدة.



الظهور الفني لـ"جانا" يحقق عدة أهداف للهضبة:

يُبرز جانبًا إنسانيًا وأبويًا جديدًا في صورته أمام الجمهور.

يضفي حسًا شبابيًا عالميًا على مشروعه الفني، بفضل طلاقة "جانا" في الإنجليزية وحداثة أسلوبها.

يساعده على توسيع قاعدة جمهوره لتشمل فئة المراهقين والشباب.



بهذا التعاون، يواصل عمرو دياب إثبات قدرته على التجدد والتطور، ليبقى في صدارة المشهد الغنائي بعد أكثر من أربعة عقود من النجاح المستمر.