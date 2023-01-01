عالجي الشخير أثناء نومك ب 3 خطوات بسيطة

الوكيل الاخباري - من المعروف ان الشخير قد يسبب بعض الازعاج خصوصا إذا كان شخص ما في غرفة نومك يشخر، إن الشخير ليس فقط مصدر إزعاج ، ولكن 75٪ من الأشخاص الذين يعانون من الشخير يعانون من توقف التنفس أثناء النوم عندما يتعطل التنفس أثناء النوم لفترات قصيرة ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. إليك علاج الشخير في 3 خطوات فقط

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تغيير وضع النوم الخاص بك



يؤدي الاستلقاء على ظهرك إلى انهيار قاعدة لسانك والحنك الرخو على الجدار الخلفي للحلق ، مما يتسبب في حدوث اهتزاز في الصوت أثناء النوم.

و قد يساعد النوم على جانبك في منع ذلك.



توفر وسادة الجسم دعماً لكامل الجسم كما إنها تمكنك من الحفاظ على النوم على جانبك ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.











تنظيف ممرات الأنف



إذا بدأ الشخير في أنفك ، فقد يساعد إبقاء الممرات الأنفية مفتوحة. إنها تسمح للهواء بالتحرك بشكل أبطأ. تخيلي وجود خرطوم حديقة ضيق به ماء يجري من خلاله. كلما كان الخرطوم ضيقًا ، زادت سرعة اندفاع المياه من خلاله. تعمل الممرات الأنفية بشكل مشابه. إذا كان أنفك مسدودًا أو ضيقًا بسبب البرد أو أي انسداد آخر ، فمن المرجح أن يتسبب الهواء سريع الحركة في حدوث الشخير. لذلك الاستحمام بالماء الساخن قبل الذهاب إلى الفراش يمكن أن يساعد في فتح ممرات الأنف.

احتفظي بزجاجة من الماء المالح في الحمام. اشطفي أنفك بها أثناء الاستحمام للمساعدة في فتح الممرات.





ابقي جسمك رطباً



شرب الكثير من السوائل يساعد على أن تصبح الإفرازات في أنفك وحنكك الرخو أكثر لزوجة عندما تصابين بالجفاف، هذا يمكن أن يخلق المزيد من الشخير. وفقًا للدراسات يجب أن تشرب النساء حوالي 11 كوبًا من إجمالي الماء من جميع المشروبات والطعام يوميًا ؛ يحتاج الرجال إلى حوالي 16 كوبًا.

بشكل عام ، احصلي على قسط كافٍ من النوم ، ونامي على جانبك واستحمي بماء ساخن إذا كانت الممرات الأنفية مسدودة، يمكن لهذه الممارسات البسيطة أن تحدث فرقًا كبيرًا في الحد من الشخير.

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