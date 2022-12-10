علاج حبوب الوجه الحمراء بات ممكناً من خلال هذه العلاجات الطبيعية

الوكيل الإخباري - إذا كنت قد نمت يومًا ببشرة صافية واستيقظت على وجود بثور مؤلمة ضخمة على وجهك ، فأنت لست وحدك. وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية فإن حب الشباب هو أكثر أمراض الجلد شيوعًا ويأتي بأشكال عديدة ، بما في ذلك الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء ، فإن أكثر أنواع حب الشباب حدة هي حبوب الوجه الحمراء التي تتطور عميقاً في الجلد ، مما يتسبب في ظهور نتوء حمراء ومنتفخة ومؤلّمة. لحسن الحظ ، كما يقول أطباء الأمراض الجلدية ، هناك طرق لمعالجة هذا النوع من حب الشباب في المنزل لتخفيف الألم وتقليل حجم البثور والتورم والاحمرار.



علاج حب الشباب



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قد يستفيد الأشخاص المصابون بحب الشباب الملتهب من استخدام علاجات حب الشباب التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك.



ومع ذلك ، فإن العلاجات التي تصرف بدون وصفة طبية عادة لا تكون قوية بما يكفي لعلاج الحالات المتوسطة إلى الشديدة من حب الشباب الملتهب.



الهدف من علاج حب الشباب هو تقليل ظهور الحبوب في المستقبل والمساعدة في منع الندوب والاضطراب العاطفي. يمكن أن تكون هذه شائعة بشكل خاص بين الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب الشديد ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.



العلاجات المنزلية



يمكن لأخصائي الرعاية الصحية أن يعالج حب الشباب الملتهب بشكل أفضل، على الرغم من أنه يمكن للشخص استخدام تقنيات معينة في المنزل للمساعدة.



تشير بعض الدراسات إلى مصدر موثوق أن زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في قتل بكتيريا حب الشباب. من الضروري تخفيف الزيت قبل وضعه على الجلد والتوقف عن استخدامه إذا ظهرت علامات تهيج - مثل الاحمرار أو التورم أو الحكة.



أيضًا ، يمكن أن يوفر الثلج بعض الراحة من الألم والتورم والاحمرار الناجم عن حب الشباب الملتهب.



جربي لف كيس ثلج بقطعة قماش نظيفة و وضعه على المنطقة لمدة تصل إلى 15 دقيقة في المرة الواحدة. قومي بإزالته إذا أصبح الجلد باردًا جدًا أو غير مريح.



قد تساعد مكملات الزنك أيضًا في علاج حب الشباب ، كما تشير المراجعة ان أكثر الأنواع التي خضعت للدراسة كانت غلوكونات الزنك وكبريتات الزنك.



من المهم عدم استخدام أو تناول المزيد من الزنك أكثر من الموصى به ، لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب الغثيان والآثار الضارة الأخرى.



وفي الوقت نفسه ، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول منتجات الألبان منزوعة الدسم أو قليلة الدسم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.

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