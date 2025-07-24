دراسة تكشف عن شكل "الشفاه المثالية" للإناث

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة من الجامعة الأمريكية في بيروت عن أن الشفاه المتناسقة والطبيعية تفوق في الجاذبية الشفاه المنتفخة بالمبالغة، رغم انتشار الأخيرة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.

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استخدم الباحثون صورًا مولّدة بالذكاء الاصطناعي لعرض نماذج مختلفة من الشفاه على 200 مشارك، وتوصلوا إلى أن النسبة المثالية بين الشفاه العلوية والسفلية تتراوح بين 0.618:1 و1:1، وهي قريبة من النسبة الذهبية المرتبطة بالجمال المتوازن.



كما فضّل المشاركون الشفاه التي تمثل فيها الشفة العلوية 25% من عرض الشفاه نصفية العرض، ما يدل على ميل نحو الامتلاء الطبيعي وغير المبالغ فيه.



أبرز نتائج الدراسة:

الشفاه المنفوخة بشكل مفرط حازت على تقييمات منخفضة.

نجمات مثل أنجلينا جولي وآن هاثاواي وسكارليت جوهانسون يُعتبرن نماذج للجاذبية الطبيعية.

الجمال الكلاسيكي لا يزال يُفضل الاعتدال والتوازن على المبالغة.



وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة Plastic & Reconstructive Surgery – Global Open أن السعي وراء المبالغة غالبًا ما يكون ناتجًا عن تأثيرات نفسية وضغوط السوشيال ميديا، بينما يبقى الاعتدال هو سر الجاذبية الدائمة.