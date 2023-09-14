فوائد استعمال فرشاة تدليك الشعر المصنوعة من السيليكون

الوكيل الاخباري - عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، واعتماد روتينٍ صحي من أجل نموه، فإن الكثيرين يهتمون بتصفيفه، متناسين أهمية العناية بفروة الرأس، إذ في محصلة الأمر يبدأ الشعر الصحي من فروة رأسٍ غير مجهدة ونظيفة، وخالية من الجلد الميت والتراكمات.

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لذا، إن الخطوة الأولى المهمة تجاه صحة فروة الرأس، هي تنظيفها وتقشيرها بشكل روتيني، ويتم ذلك عادة بمساعدة فرشاة تدليك فروة الرأس المصنوعة من السيليكون، التي أصبحت وسيلةً مهمةً جداً في روتين العناية بالشعر لدى الكثيرات في الآونة الأخيرة.



وإلى جانب الشعور الرائع الذي تقدمه هذه الأداة، فإن استخدام فرشاة فروة الرأس لتقشير فروة رأسك يجلب معه بعض الفوائد المذهلة الأخرى، التي نرصدها لكِ هنا.





ما فرشاة تدليك فروة الرأس المصنوعة من السيليكون؟

هذه الفرشاة تشبه المجداف، الذي يحتوي على مقبض في الأعلى لوضع يدك من خلاله، وتحتوي على شعيرات سيليكون صغيرة ولكنها ناعمة تساعد على تنظيف فروة رأسك. وهي أداة محمولة أنيقة توجد بأشكال وأحجام مختلفة، فمنها اليدوي والكهربائي، وإلى جانب أنها تعمل على تحسين روتين غسل شعرك، تعمل أيضاً على تحسين الصحة العامة لشعرك، من خلال الفوائد العديدة لتدليك فروة الرأس.



كيف تستخدمين فرشاة تدليك فروة الرأس؟



يمكن استخدام فرشاة فروة الرأس بالخطوات الآتية:

- بدايةً بللي شعرك جيداً بالماء، ثم اسكبي كميةً صغيرة من الشامبو على فرشاة تدليك فروة الرأس، ودلكيه في فروة رأسك حتى يرغي.

- بعدها، اعتمدي استخدام الضغط اللطيف وتدليك فروة رأسك بحركات دائرية، وبعد 5 دقائق من التدليك، اشطفي فروة رأسك وشعرك بالماء الفاتر.

- أخيراً، جففي شعركِ بمنشفة من الألياف الدقيقة، وفي حال لم تكن لديكِ واحدة، فاستخدمي قطعة قطن قديمة لتجفيف شعرك، أو اتركي شعركِ ليجف بالهواء.



ويقول الخبراء إنه يمكنكِ استخدام فرشاة فروة الرأس في أكثر من اتجاه: أحدها تدليك زيت الشعر المفضل، أو استخدامها لفك تشابك الشعر بعد غسله، إذ إنها تشبه المشط الناعم.



علاوةً على ذلك، يمكن استخدام هذه الأداة لتصفيف شعرك، ويمكن أيضاً استخدامها لتوزيع البلسم، أو قناع الشعر بعد الغسل بالتساوي على خصلات شعرك.



فوائد استخدام مدلك فروة الرأس:



إزالة الجلد الميت:

يعمل الجسم على تجديد خلاياه بين الحين والآخر، وكذلك فروة الرأس، التي في هذه الأثناء تحاول التخلص من الجلد الميت، إلا أن الأخير قد يتراكم بسبب وجود الشعر الكثيف، ما قد يجعل فروة رأسك أرضاً خصبة للعدوى الفطرية، لذا إن فرشاة تدليك فروة الرأس هذه تعمل بشكل جيد للغاية؛ لتقشير خلايا الجلد الميتة.



تحسين الدورة الدموية:

بفضل حركتها الدائرية، تعمل هذه الأداة على تنشيط الدورة الدموية الدقيقة في فروة الرأس، وتزيد وصول التغذية إلى الشعر، وبالتالي تحسين نموه، ومنع تساقطه.



إزالة تراكم المنتجات:

مع مرور الوقت، تتم تغطية شعرك وفروة رأسك بالكبريتات والبارابين، الموجودة في الشامبو، ومنتجات العناية الأخرى بالشعر، لكن هذه الأداة تعمل على إزالة المنتجات المتراكمة من فروة رأسك.



التخلص من القشرة:

يمكن أن تكون هذه الأداة الصغيرة أفضل صديق لك لإزالة القشرة من فروة رأسك، فعند استخدامها على فروة الرأس الرطبة، تعمل على إزالة القشور الميتة والجافة والبيضاء الملتصقة من فروة رأسك، خاصةً إذا كنتِ تعانين قشرة الرأس.



تخفيف التوتر:

تساعدكِ هذه الأداة على التخلص من التوتر أثناء فترة استحمامك الطويلة، إذ إنها تريح عضلات فروة الرأس، وتعمل على تحفيز العديد من النهايات العصبية فيها، وبالتالي المساهمة في تخفيف التوتر. كما أنها توفر لحظات قليلة من الرعاية الذاتية والتدليل، ما يحول مهمة غسل شعركِ إلى تجربة تشبه المنتجع الصحي داخل حمامك المريح.

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