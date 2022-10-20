الوكيل الإخباري - تحتاج أظافرك إلى بعض العناية والتدليل تماماً كالبشرة؛ لمنعها من التكسّر والحفاظ على صحتها. وقد تكون العلاجات الطبيعية في بعض الأحيان، فعّالة لتحقيق هذه الغاية، وأهمها الزيت الحار الذي يمتاز بخصائص فعالة في علاج مشكلات الأظافر. فما رأيك أن تستعيني به للعناية بأظافرك، بعد أن تتعرّفي على فوائد الزيت الحار للأظافر! حيث يُرطب الزيت الحار بعمق الأظافر والبشرة، و خاصّة بعد تعرضها لجلسات الجل والأكريليك المنتظمة.

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فوائد الزيت الحار للأظافر ستدهشك معرفتها









يُقشر الزيت الحار ويزيل السموم من الأظافر، ويساعدها على النمو بشكل أسرع.



يجعل الزيت الحار الأظافر نظيفة وأكثر بياضاً وأقوى، مع بشرة أكثر نعومة وصحة.



يجعل الزيت الحار الجلد حول الأصابع والأظافر أكثر نعومة وليونة.



يُحسن الزيت الحار ملمس بشرة اليدين ويجعلها متوهجة مع مرور الوقت.



يُغذي الزيت الحار البشرة والأظافر من الداخل، وبالتالي يبطئ عملية الشيخوخة.



يُعزز الزيت الحار الدورة الدموية في جميع أنحاء اليدين.



يُحافظ الزيت الحار على الأظافر، خاصة على المدى الطويل.



يزيد الزيت الحار من مرونة الأصابع والمعصمين بشكل كبير.



يُضيف الزيت الحار لمعاناً رائعاً للأظافر يدوم لأسابيع.



يُساعد الزيت الحار الأظافر، وكذلك اليدين، على إضفاء الجمال والأناقة.

طرق علاج الأظافر بالزيت الحار











علاج الزيت الساخن هو في الأساس أكثر علاجات الأظافر التي يمكنك اختيارها للعناية بأظافرك. كونها لا تستخدم مكوّنات مناكير تقليدية، مثل مساحيق الأكريليك، وطلاء الأظافر، وما إلى ذلك. بدلاً من ذلك، يستخدم مزيجاً ساخناً من بعض الزيوت المغذية الأساسية.

ستحتاجين إلى مزيج من زيت الخروع، وزيت عباد الشمس، وزيت الزيتون، وزيت فيتامين "هـ"، وزيت شجرة الشاي، وزيت اللوز.

الخطوة 1: اخلطي جميع الزيوت المذكورة أعلاه، واتركي المزيج يسخن في الميكرويف لمدة 30 ثانية.

تأكدي من أنك لا تفرطين في الحرارة.



الخطوة 2: بعد ذلك، اغمسي أظافرك برفق في الخليط حتى تبرد تماماً.



الخطوة 3: أعيدي تسخين الخليط لمدة 10 ثوان واغمسي أظافرك مرة أخرى.



الخطوة 4: ثم قومي بتدليك يديك ومعصمك بلطف في النهاية.



الخطوة 5: بمجرد الانتهاء، اغسلي يديك بالماء وامسحي بمنشفة نظيفة.



ضعي مرطباً خفيفاً على يديك مباشرة بعد علاج الزيت الحار. وامنحي أظافرك وقتاً ثابتاً بين علاج الزيت الحار وطلاء الأظافر.

في حين أنّ علاج الزيت الحار يمكن أن يعيد صحة الأظافر، فإن العناية بها بشكل صحيح ومنتظم أمر مهم أيضاً بالنسبة لك.

فيما يلي الطرق التي يمكن أن تساعدك على العناية بأظافرك بشكل أفضل:



تأكدي من أنّ نظامك الغذائي يحتوي على ما يكفي من البيوتين من خلال مصادر مثل الحبوب الكاملة، والموز، وفول الصويا، والفول، والقرنبيط، والفطر، والبيض، والمكسرات، والسردين، وما إلى ذلك، وسوف يقوي أظافرك ويمنع تكسرها.



توقفي عن استخدام اللاصق على الأظافر الاصطناعية، وطلاء الأظافر السام بشكل متكرر؛ لأنه يضعف أظافرك ويجعلها هشة.



حاولي الحفاظ على أظافرك جافة ونظيفة قدر الإمكان؛ لتجنب نمو البكتيريا تحتها.



تجنّبي قضم أظافرك احرصي على تقليم أظافرك؛ لمنع تكسّرها.



استخدمي دائماً مقص أظافر حاد لتقليم أظافرك بالطريقة الصحيحة.

افعلي ذلك بعد الاستحمام مباشرة حيث تظل الأظافر ناعمة في ذلك الوقت.

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