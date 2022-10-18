فوائد زيت الخروع للأظافر

الوكيل الإخباري - الجميع على دراية بالفوائد المختلفة لزيت الخروع في نظام العناية بالبشرة. إليك دليل كامل حول كيفية استخدام زيت الخروع لأظافر صحية.





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زيت الخروع للأظافر







يُستخرج زيت الخروع من بذور الخروع ويشيع استخدامه في الأدوية والغذاء ومنتجات البشرة. يشتهر هذا المكون الطبيعي بخصائصه المنظفة والمغذية للبشرة. كما أن المكونات الغنية بالفيتامينات والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا في الزيت تجعله مثالياً لإصلاح الأظافر المتكسرة والبشرة الجافة وحتى البقع الناتجة عن الإصابة أو النقص في الظفر أو حوله. علاوة على ذلك، إذا كانت أظافرك تنمو ببطء شديد، وتريدين تسريع العملية، فإن استخدام زيت الخروع للأظافر هو الخيار الأمثل لك.



يحسن النمو



يمكن أن يؤدي استخدام زيت الخروع جنباً إلى جنب مع العناية بالأظافر بانتظام إلى صنع العجائب لأظافرك. فهو لا يزيد من نمو أظافرك فحسب، بل يقويها أيضاً ويجعلها تبدو وكأنها مشذبة.



يمكن أن يكون نمو الأظافر البطيء أيضاً مؤشراً على نقص الفيتامينات في الجسم. يساعد وجود أوميغا 9 وفيتامين E الموجود في الزيت الأظافر في الحصول على التغذية الكاملة والترطيب الذي تتطلبه. ينتج عن هذا نمو سريع للأظافر.



يجعل الأظافر الهشة أقوى



يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات والبروتينات في الجسم، وزيادة الإجهاد وضغط العمل، والتقدم في العمر، وجفاف الجلد، والعديد من الأسباب الأخرى إلى ضعف الأظافر وقابليتها للتكسر. تساعد الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا لزيت الخروع في تقوية الأظافر وجعلها تبدو أكثر صحة.



يصلح البشرة المتشققة



يمكن أن تقتل البشرة الجافة والتقشير مناكيرك الجديد.

تعاني بعض النساء من الألم حول الجلد خلال فصل الشتاء بسبب الجفاف.

يساعد التدليك الجيد حول البشرة باستخدام زيت الخروع في حماية البشرة المحيطة والظفر. علاوة على ذلك، فهو يرطب البشرة ويحفز تدفق الدم إلى الأنسجة حول أطراف الأصابع.



اللون.



يشتهر زيت الخروع أيضاً بخصائصه في إزالة البقع. يكون مفيداً إذا كنت تريدين التخلص من أي بقع على أظافرك ناتجة عن إصابة أو حادث. ساعد تطبيق الزيت بانتظام طوال الليل العديد من النساء في علاج مثل هذه البقع.



كيف يستعمل؟



يمكن استخدام زيت الخروع مباشرة أو مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا. يمكن استخدامه باتباع هذه الخطوات السهلة يومياً:



قومي بإزالة طلاء الأظافر تماماً باستخدام مزيل طلاء الأظافر. قومي ببرد وصقل أظافرك بالشكل والطول المطلوبين.



اغسلي يديك جيداً.



خذي قطعة قطن واسكبي 3 إلى 4 قطرات من زيت الخروع على قاعدة البشرة.



قومي بتدليك الزيت على بشرتك وأظافرك لمدة 2 إلى 3 دقائق.



اتركيه بين عشية وضحاها ودعيه يقوم بعمله أثناء نومك ليلاً.



إذا اخترت القيام بهذا الإجراء خلال النهار، يمكنك غسل يديك بعد 15 دقيقة من الاستخدام وترطيب يديك عن طريق وضع كريم اليد أو مرطب الجسم.



التزمي بنظام غذائي صحي وزوِّدي أظافرك بالتغذية التي تحتاجها لإنعاشها.

تجنبي استخدام طلاء الأظافر الغني بالمواد الكيميائية وحاولي البحث عن خيارات تحتوي على مواد كيميائية أقل أو لا تحتوي على مواد كيميائية.

اجعلي وضع زيت الخروع على أطراف أصابعك جزءًا من روتينك اليومي لملاحظة التغييرات الملحوظة بنفسك.



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