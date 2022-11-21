فوائد الفازلين للوجه تظهر على بشرتك من أول تجربة

الوكيل الإخباري - الفازلين هو اسم العلامة التجارية الشهيرة للهلام البترولي. إنه مزيج من المعادن والشموع التي يمكن دهنها بسهولة. تم استخدام الفازلين لأكثر من 140 عامًا كبلسم ومرطب للشفاء للجروح والحروق والجلد المتهيج.من الآمن استخدام الفازلين كمرطب لوجهك ، ولكن هناك بعض فوائد الفازلين للوجه والبشرة التي يجب أن تعرفيها وستلاحظيها من أول مرّة.



فوائد الفازلين للوجه

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يزيل مكياج العيون



نظرًا لأن الفازلين يعتمد على البترول جيلي ، فإنه يذوب تقريبًا أي نوع من المكياج بلطف وبساطة. وعلى عكس بعض مزيلات المكياج ، فإن الفازلين آمن للاستخدام حول منطقة العين. إنه جيد بشكل خاص في إزالة الماسكارا المقاومة للماء.



يحبس الرطوبة



يحبس الفازلين أي رطوبة على وجهك دون إضافة مكونات أخرى قد تهيج بشرتك. يمكن أن تساعد طبقة من الفازلين قبل النوم على استعادة المستوى الطبيعي لترطيب ونعومة وجهك.



يشفي الجروح والخدوش



يشكل الفازلين طبقة واقية تسد منطقة بشرتك حيث تقوم بتطبيقها. يسهل هذا الحاجز الوقائي الشفاء ويمنع البكتيريا من غزو الجرح الذي يعمل على الالتئام.



يحمي من تشقق الشفاه



العوامل البيئية مثل الرياح الباردة أو الشمس الحارقة يمكن أن تجفف شفتيك بسرعة. عندما يوضع الفازلين على شفتيك ، فإنه يحمي البشرة الحساسة حول فمك. كما أنه خالي من النكهات والعطور ، لذلك لا داعي للقلق بشأن الحساسية من استخدامه.



ينظف الحواجب



يمكنك استخدام الفازلين على وجهك كخدعة أنيقة لتصفيف حاجبيك. سواء كنت تفضل تقوسًا عاليًا أو مظهرًا طبيعيًا وكاملًا مع حواجبك ، يمكنك وضع طبقة رقيقة من الفازلين لتنعيم الشعر في مكانه والتأكد من بقائه في مكانه.

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