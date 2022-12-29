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الخميس، 29-12-2022 12:51 م

كم لتر ماء يحتاج الجسم حسب الوزن؟

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الوكيل الاخباري - يساعد الماء جسمك في الحفاظ على درجة حرارة طبيعية، يحمي المفاصل والحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى. يتم التخلص من الماء من خلال الفضلات عن طريق التبول والتعرق وحركات الأمعاء.

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كم لتر ماء يحتاج الجسم حسب الوزن

 


 

 


فكري في وزنك ومقدار النشاط البدني الذي تقومين به يوميًا عندما تفكرين في كمية المياه التي تحتاجينها. كقاعدة عامة ، يمكنك استخدام هذه العملية الحسابية البسيطة. الماء (باللترات) للشرب يوميًا = وزنك (بالكيلوجرام) مضروبًا في 0,.. 33 على سبيل المثال ، إذا كان وزنك 60 كجم ، يجب أن تشربي حوالي 2 لتر من الماء كل يوم. عند وزن 90 كجم ، ستحصلين على حوالي 3 لترات من الماء. كل ما عليك فعله هو ضرب 0,.. 33 لوزنك بالكيلوجرام. إذا كنت شخصًا نشطًا جدًا ، فاستهدفي المبلغ الأعلى. معدل 1.5 لتر كحد أدنى يوميًا لأي شخص ، وزيادة هذا وفقًا لروتينك. إذا ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية ، فتذكري أن هناك حاجة للمياه الزائدة لإعادة الترطيب.

ما هي الأطعمة الغنية بالماء؟

البطيخ - ليس من المستغرب أن تتكون هذه الفاكهة من 92٪ ماء ولكن الملح والكالسيوم والمغنيسيوم هو ما يجعله مثالي لإعادة الترطيب. يعتبر الغذاء الصيفي أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج


الكرفس : يتكون الكرفس من حوالي 95٪ ماء ، كما هو مصدر للألياف وغني بالمعادن بما في ذلك البوتاسيوم وفيتامين K


الخيار : يتكون من 96٪ ماء ، ولا يحتوي الخيار على أي دهون مشبعة أو كوليسترول على الإطلاق، كما أنه مصدر لفيتامين ك وفيتامين ب 6 والحديد


الفراولة : 92٪ ماء وأكثر أنواع التوت ومصدر للألياف وفيتامين سي


الخس : قد يحتوي الخس على 96٪ من الماء ولكنه غير معروف بأي شيء آخر في قسم التغذية


ماء جوز الهند : على عكس المشروبات الرياضية الموصوفة ، فإن ماء جوز الهند يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ومصدر للبوتاسيوم. يمكن أن تكون أنواعه غير المحلاة مرطبة للغاية. أظهرت الدراسات أن المشروب الطبيعي بالكامل فعال في إعادة الترطيب بعد التمارين الخفيفة.

 

 

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