لماذا من الضروري أن تحتوي مستحضراتك على الفيتامين سي؟

الوكيل الاخباري - ليست الفيتامينات عناصر غذائية أساسية لصحّة الجسم وحسب، إنّما لصحّة البشرة أيضاً. نعم، فهي تفرض تأثيراتها الإجابية على داخلك وخارجك وتتيح لك الاستمتاع بفوائدها المتعدّدة والكثيرة.



فإلى جانب كونه مضاداً قوياً للأكسدة ودوره في التقليل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومن ارتفاع ضغط الدم، يدرّ الفيتامين سي على بشرتك بالفوائد الآتية:



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يحمي البشرة من أشعّة الشمس وأضرارها كالحروق مثلاً



يساعد في مكافحة الشيخوخة، فيخفّف من مظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة



يحفّز إنتاج مادتيّ الهيدروكسي برولين والهيدروكسيليزين اللازمتين لربط جزيئات تنتج مادة الكولاجين الضرورية لتجديد البشرة.



يُعدّ مثالياً لعلاج الأنسجة التالفة إذ يساعد في التئام الجروح.



يبعد عن البشرة البقع الداكنة والتصبّغات كما ويفتّح المناطق الداكنة منها فتبدو أصغر سناً.



يحسّن بنية البشرة ومرونتها ومظهرها بشكل عام.



يساعد البشرة على الاحتفاظ برطوبتها لا سيّما أنّه يزيد سماكة خلاياها.



أمّا إن تساءلت عن مصادر الفيتامين سي، فاعلمي أنّها تشمل: الحمضيات والأناناس والشمّام والمانغا والكيوي والبروكولي والطماطم والبطاطا الحلوة والفلفل الأخضر والأحمر والسبانخ.....