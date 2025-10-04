السبت 2025-10-04 04:10 م
 

4 خطوات لحفل زفاف سعيد وهادئ

نهمهم
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   يحلم العروسان بيوم زفاف مميز وخالٍ من التوتر، تمامًا كأفراح المشاهير. ولتحقيق ذلك، نشر موقع fionakelly photography أربع خطوات بسيطة تسهّل التنظيم وتضمن أجواءً مليئة بالسعادة:

تنظيم الحفل مبكرًا
حددا مكان الزفاف والتاريخ المناسب، واتفقا مع المنظمين على كافة التفاصيل: الديكور، الموسيقى، فقرات الحفل، الطعام، وظهور التورتة. اختيار منسق موثوق لمتابعة الترتيبات يوفر راحة أكبر.
تحضير الإطلالة مسبقًا
اختارا فستان الزفاف، تصفيفة الشعر، والمكياج في وقت مبكر لتجنب التردد والتوتر في اللحظات الأخيرة، ولضمان مظهر أنيق ومريح.
تفويض المقربين
لا تجهدا نفسيكما بمتابعة كل صغيرة وكبيرة. كلفا الأصدقاء أو أفراد العائلة بمراقبة التفاصيل، لتستمتعا بالحفل دون ضغط.
الاستمتاع دون قلق
في حال حدوث أي تأخير أو تغيير بسيط، خذا نفسًا عميقًا وتجاوزا الأمر. الأهم هو عيش اللحظة والاحتفال بالحب والثقة.

 

