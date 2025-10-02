الخميس 2025-10-02 04:56 م
 

بديل آمن للكونسيلر... اصنعيه بنفسك!

الوكيل الإخباري-   الوصفات الطبيعية أصبحت الخيار المفضل للكثيرات للعناية بالبشرة، لأنها خالية من المواد الكيميائية الضارة. إليكِ طريقة تحضير كونسيلر طبيعي (خافي عيوب) بمكونات مغذية وآمنة تمامًا للبشرة، وفقًا لموقع ouroilyhouse.

المكونات:
زيت الجوجوبا
زيت الأرجان
زبدة المانجو
شمع طبيعي (للتماسك)
زيت الخروع (لترطيب إضافي)
مسحوق الكاكاو الخام أو بودرة خدود بلون بني (للتلوين)
(اختياري) قطرات من ماء الورد لرائحة عطرية

طريقة التحضير:
في قدر صغير، سخّني زيت الجوجوبا، زيت الأرجان، زبدة المانجو، والشمع الطبيعي على نار هادئة مع التحريك حتى الذوبان.
بعد رفع الخليط عن النار، أضيفي زيت الخروع والكاكاو أو بودرة الخدود لتعديل اللون.
اتركي المزيج يبرد تمامًا، ثم خزّنيه في عبوة زجاجية نظيفة.

طريقة الاستخدام:
ضعي الكونسيلر بعد البرايمر مباشرة على مناطق العيوب. يدوم المنتج لمدة شهر مع الحفاظ على فعاليته.

الفوائد:
✅ آمن على البشرة
✅ لا يسد المسام
✅ يمنح تغطية طبيعية وترطيبًا عميقًا
✅ خالٍ من المواد الكيميائية

