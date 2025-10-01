عشّاق العطور من مواليد أكتوبر.. 5 روائح خريفية لا تُقاوم

إليك 5 روائح مفضلة لا يقاومها مواليد برج الميزان:
🌿 1. رائحة الفانيليا
لماذا يحبونها؟
تعزز الإحساس بالراحة والرومانسية، وتضفي أجواءً دافئة ومغرية.
طرق الاستخدام:
زيوت استحمام، شموع معطرة، أو معطرات للجسم.
🌳 2. خشب الصندل
لماذا يحبونها؟
توفر شعورًا بالأمان والسكينة، وتناسب طبع الميزان الباحث عن التوازن.
مميزة في:
جلسات التأمل، أو كنغمة أساسية في العطور الهادئة.
🌹 3. الورد البلدي
لماذا يحبونه؟
يرتبط بالذكريات الجميلة ويُحسن المزاج فورًا.
مناسب لـ:
العطور الراقية، وتلطيف الأجواء في المنزل.
🌼 4. البابونج
لماذا يحبونه؟
يمتاز بتأثيره المهدئ والمريح للأعصاب.
استخدامات رائعة:
زيوت الحمام، أجهزة نشر الروائح، أو التدليك بزيوت عطرية.
