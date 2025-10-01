الريتينال vs الريتينول.. من الأفضل لبشرتك؟

الوكيل الإخباري- يُعد الريتينول أحد أشهر مشتقات فيتامين A في عالم العناية بالبشرة منذ السبعينيات، إذ يُستخدم لتقليل التجاعيد وتوحيد لون البشرة. لكن مؤخرًا برز الريتينال كمنافس قوي، ويُوصف بأنه أسرع وأكثر فعالية.

🔹 الفرق الأساسي؟

الريتينول يحتاج لتحويلين داخل الجلد ليعمل.

الريتينال يحتاج لتحويل واحد فقط، لذا يعمل أسرع.



🔹 لماذا الريتينال مميز؟

نتائجه تظهر خلال 8 إلى 12 أسبوعًا.

له خصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعله مناسبًا للبشرة المعرضة لحب الشباب.

لكنه أكثر تهييجًا للبشرة الحساسة.



🔹 أيّهما تختارين؟

الريتينول: أفضل للمبتدئين وأصحاب البشرة الحساسة.

الريتينال: لمن يريدون نتائج أسرع أو يعانون من حب الشباب.



🔸 نصيحة مهمة:

استخدمي هذه المنتجات مساءً فقط، ولا تنسي الواقي الشمسي صباحًا، لأن البشرة تصبح أكثر حساسية للشمس. كما يُمنع استخدامها خلال الحمل والرضاعة.