الريتينال vs الريتينول.. من الأفضل لبشرتك؟

🔹 الفرق الأساسي؟
الريتينول يحتاج لتحويلين داخل الجلد ليعمل.
الريتينال يحتاج لتحويل واحد فقط، لذا يعمل أسرع.
🔹 لماذا الريتينال مميز؟
نتائجه تظهر خلال 8 إلى 12 أسبوعًا.
له خصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعله مناسبًا للبشرة المعرضة لحب الشباب.
لكنه أكثر تهييجًا للبشرة الحساسة.
🔹 أيّهما تختارين؟
الريتينول: أفضل للمبتدئين وأصحاب البشرة الحساسة.
الريتينال: لمن يريدون نتائج أسرع أو يعانون من حب الشباب.
🔸 نصيحة مهمة:
استخدمي هذه المنتجات مساءً فقط، ولا تنسي الواقي الشمسي صباحًا، لأن البشرة تصبح أكثر حساسية للشمس. كما يُمنع استخدامها خلال الحمل والرضاعة.
