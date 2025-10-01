الأربعاء 2025-10-01 03:16 م
 

الريتينال vs الريتينول.. من الأفضل لبشرتك؟

الوكيل الإخباري-   يُعد الريتينول أحد أشهر مشتقات فيتامين A في عالم العناية بالبشرة منذ السبعينيات، إذ يُستخدم لتقليل التجاعيد وتوحيد لون البشرة. لكن مؤخرًا برز الريتينال كمنافس قوي، ويُوصف بأنه أسرع وأكثر فعالية.

🔹 الفرق الأساسي؟
الريتينول يحتاج لتحويلين داخل الجلد ليعمل.
الريتينال يحتاج لتحويل واحد فقط، لذا يعمل أسرع.


🔹 لماذا الريتينال مميز؟
نتائجه تظهر خلال 8 إلى 12 أسبوعًا.
له خصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعله مناسبًا للبشرة المعرضة لحب الشباب.
لكنه أكثر تهييجًا للبشرة الحساسة.


🔹 أيّهما تختارين؟
الريتينول: أفضل للمبتدئين وأصحاب البشرة الحساسة.
الريتينال: لمن يريدون نتائج أسرع أو يعانون من حب الشباب.


🔸 نصيحة مهمة:
استخدمي هذه المنتجات مساءً فقط، ولا تنسي الواقي الشمسي صباحًا، لأن البشرة تصبح أكثر حساسية للشمس. كما يُمنع استخدامها خلال الحمل والرضاعة.

 

