5 تصاميم جينز تمنحك إطلالات أنيقة ومريحة

الوكيل الإخباري-   يُعد البنطلون الجينز قطعة أساسية في خزانة كل فتاة، لما يتميز به من سهولة التنسيق والراحة. ومع تعدد تصاميم الجينز، قد تحتارين في اختيار الأنسب.

إليكِ 5 تصاميم جينز رائجة تساعدك على تنويع إطلالاتك:
الجينز البوت كات
يتسع تدريجياً من الركبة حتى الكاحل، يمنحك مظهرًا أطول وانسيابيًا. مثالي للإطلالات الرسمية أو الجامعة، خاصة مع الأحذية ذات الكعب.
الجينز واسع الساقين
خيار مريح لإطلالاتك اليومية، يوفر حرية في الحركة ويضفي لمسة كاجوال أنيقة، مناسب للمقابلات أو المشاوير السريعة.
الجينز عالي الخصر
من أبرز صيحات موضة 2025، يعزز شكل الجسم ويضفي مظهرًا عمليًا. يُفضل تنسيقه مع قطع داكنة لمظهر جذاب وأنيق.
الجينز الكارجو
تصميم عصري يناسب خروجات الأصدقاء أو النوادي، ويمنحك إطلالة شبابية مميزة. يمكن تنسيقه بسهولة مع بلوفر بسيط أو تيشيرت سادة.


اختاري ما يناسب ذوقك وراحتك، وتمتعي بإطلالة أنيقة ومتجددة كل يوم.

 

