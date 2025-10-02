ودّعي الجلد الميت بـ 3 وصفات طبيعية فعالة

1. مقشر القهوة لتنشيط البشرة
المكونات:
4 ملاعق قهوة مطحونة
2 ملعقة سكر أبيض
3 ملاعق زيت لوز حلو
10 قطرات زيت الجريب فروت العطري
10 قطرات زيت إكليل الجبل
(اختياري للقدمين فقط: 2 قطرة زيت نعناع)
الطريقة:
اخلطي المكونات في وعاء زجاجي. خذي كمية مناسبة ودلّكي بها الجسم أو اليدين أو القدمين لمدة 10-15 دقيقة. اغسلي البشرة بالماء الدافئ وضعي مرطبك المعتاد.
2. مقشر بذور الكتان للبشرة المعرضة لحب الشباب
المكونات:
3 ملاعق بذور كتان مطحونة
1/4 كوب زبادي
1 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة عسل
الطريقة:
اخلطي المكونات، ووزعي الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق. اغسلي بماء فاتر، ثم استخدمي مرطبًا مناسبًا.
3. مقشر الشوفان للبشرة الحساسة
المكونات:
½ كوب شوفان مطحون
¼ كوب حليب بودرة
1 ملعقة صغيرة دقيق الذرة
ماء
الطريقة:
اخلطي المكونات الجافة ورجّيها جيدًا. خذي ملعقة من الخليط، أضيفي قطرات من الماء لعمل عجينة. دلّكي الوجه والرقبة بلطف، ثم اغسليهما بالماء الفاتر وضعي مرطبًا.
✨ نصيحة: بعد كل عملية تقشير، لا تنسي استخدام مرطب للحفاظ على نعومة البشرة، واحرصي على عدم التقشير أكثر من مرتين أسبوعيًا لتجنّب التهيج.
