ودّعي الجلد الميت بـ 3 وصفات طبيعية فعالة

الوكيل الإخباري- التقشير المنتظم خطوة أساسية للحفاظ على بشرة صحية ونضرة، فهو يزيل خلايا الجلد الميت، ويقلل من انسداد المسام، ما يساعد في الوقاية من البثور والرؤوس السوداء. إليكِ 3 وصفات طبيعية فعالة وسهلة لتقشير الوجه والجسم، بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت:



1. مقشر القهوة لتنشيط البشرة

المكونات:

4 ملاعق قهوة مطحونة

2 ملعقة سكر أبيض

3 ملاعق زيت لوز حلو

10 قطرات زيت الجريب فروت العطري

10 قطرات زيت إكليل الجبل

(اختياري للقدمين فقط: 2 قطرة زيت نعناع)

الطريقة:

اخلطي المكونات في وعاء زجاجي. خذي كمية مناسبة ودلّكي بها الجسم أو اليدين أو القدمين لمدة 10-15 دقيقة. اغسلي البشرة بالماء الدافئ وضعي مرطبك المعتاد.



2. مقشر بذور الكتان للبشرة المعرضة لحب الشباب

المكونات:

3 ملاعق بذور كتان مطحونة

1/4 كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

اخلطي المكونات، ووزعي الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق. اغسلي بماء فاتر، ثم استخدمي مرطبًا مناسبًا.



3. مقشر الشوفان للبشرة الحساسة

المكونات:

½ كوب شوفان مطحون

¼ كوب حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة دقيق الذرة

ماء

الطريقة:

اخلطي المكونات الجافة ورجّيها جيدًا. خذي ملعقة من الخليط، أضيفي قطرات من الماء لعمل عجينة. دلّكي الوجه والرقبة بلطف، ثم اغسليهما بالماء الفاتر وضعي مرطبًا.



✨ نصيحة: بعد كل عملية تقشير، لا تنسي استخدام مرطب للحفاظ على نعومة البشرة، واحرصي على عدم التقشير أكثر من مرتين أسبوعيًا لتجنّب التهيج.

