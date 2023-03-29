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الأربعاء، 29-03-2023 10:59 ص

ماذا تعرفين عن اضرار عرق السوس للبشرة؟

فوائد-عرق-السوس-لزيادة-الوزن


الوكيل الاخباري - عندما يتعلق الأمر بالتفتيح والتخلص من بقع البهتان ، فإن الهيدروكينون هو المفضل للعناية بالبشرة ، ولكن هناك العديد من العيوب للمكون عالي الفعالية ، وهذا هو السبب في أن المزيد من المنتجات تعتمد الآن على البدائل الطبيعية. ومن أفضل بديل طبيعي للهيدروكينون؟ مستخلص عرق السوس ، والذي يعمل بطريقة مشابهة جدًا للهيدروكينون. لكن ماذا عن أضرار عرق السوس للبشرة؟ ستعرفينها من خلال هذا المقال:

أضرار عرق السوس للبشرة
يسبب عرق السوس تهيج للبشرة و تحسسها عند استخدام عرق السوس موضعيًا على البشرة، فعلى الرغم من أن عرق السوس لا يعد من المكونات التي قد تكون مثيرة للحساسية عمومًا، إلا أنه أحيانًا قد يخلط مع مواد مثيرة للتحسس والتهيج، مثل الريتينول. كما ان التعرض للشمس يؤدي إلى الحكة والاحمرار و الحساسية عند استخدام العرق السوس على البشرة.

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الطريقة الأفضل لاستخدام عرق السوس على البشرة
طريقة استعمال عرق السوس للبشرة سهلة للغاية حيث يتم عمل خلطات للبشرة من مكونات منزلية مثل عرق السوس والكركديه والنشا اليك الطريقة

حليب بودرة

عرق السوس
نشا
كركديه


قومي باضافة المكونات السابقة الى بعضها البعض و تقليبها بالقليل من الماء او بماء الورد وهي وصفه سهل للغاية وتستخدم لتفتيح المناطق الحساسة او البشرة او الاندر ارم قومي باستخدامها كل اسبوع مره كما تصلح للركب والاكواع .

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